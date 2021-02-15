«Известия»: правительство подготовило меры по сохранению занятости в малом и среднем бизнесе

Правительство РФ подготовило новый пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса, сообщила газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова. Основной целью мер, которые, по сообщению издания, проходят под грифом «считать возможным поддержать», является сохранение занятости.

Издание называет следующие подготовленные меры поддержки:

перезапуск льготной программы кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат;

снижение стоимости льготных кредитов на 2-3 п.п. для малого и среднего безнеса при условии увеличения персонала на 10% к декабрю 2021 года;

списание задолженности по налогам и взносам для компаний из сфер, наименее восстановившихся после пандемии коронавируса;

фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек быта и общепита на уровне 2020 года;

переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут пользоваться патентом и упрощенной системой налогообложения (УСН), но которые еще не могут безболезненно перейти на общую систему налогообложения (ОСН).

По данным издания, Минэкономики, Минфин и Федеральная налоговая служба должны будут к 1 марта дополнительно проработать эти меры совместно с ЦБ и Корпорацией МСП.

Отметим, что ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручал Ростуризму, Минфину и Минэкономики до 1 февраля проработать вопрос о снижении НДС для гостиничного бизнеса. Предполагалось, что ставка НДС для гостиниц будет снижена до 10%. В начале февраля «Опора России» обратилась в Ростуризм с просьбой сообщить итоги рассмотрения.

Подробнее — в материале “Ъ” «Льготы с поздним заселением».