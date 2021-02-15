Главные анонсы 15 февраля

Россия возобновит авиасообщение с Азербайджаном и Арменией.

В Санкт-Петербурге пройдут переговоры глав МИДов России и Финляндии Сергея Лаврова и Пекки Хаависто. Планируется обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, включая график предстоящих политических контактов, проблематику взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, повестку дня региональных форматов сотрудничества на Балтике и на севере Европы. Об отношениях стран

В Нижнем Новгороде суд вынесет приговор бывшему главе города Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в коррупции. Прокуратура запросила для него 17 лет колонии. О деле

В Казахстане на космодроме Байконур состоится пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-16». Корабль доставит на МКС топливо дозаправки, запасы питьевой воды и воздуха, а также ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, ремонтное оборудование, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции.