Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали тест на «британский» штамм коронавируса

Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора получил регистрационное удостоверение на тест-систему, позволяющую определять ранее обнаруженный в Великобритании вариант коронавируса, сообщил Роспотребнадзор. Служба утверждает, что это первая в мире система, которая выявляет именно этот вариант вируса.

Новая тест-система получила название «АмплиСенс SARS-CoV-2-UK-IT». По сообщению Роспотребнадзора, она определяет наличие «британского» штамма коронавируса за счет особого подбора олигонуклеотидов. «Новую технологию можно использовать для разработки реагентов по выявлению любых других мутаций SARS-CoV-2, а также других инфекционных возбудителей, где требуется быстрое массовое тестирование»,— указано на сайте службы.

Новый вариант коронавируса, предположительно распространяющийся активней предыдущих, был обнаружен в Великобритании в декабре 2019 года. Этот вариант, а также штамм, обнаруженный в ЮАР, вынудили страны мира вновь ограничить международное сообщение. Британский правительственный экспертный комитет NERVTAG допустил, что «британский» вариант за счет своей высокой способности к распространению может приводить к большему риску смерти. При этом специалисты NERVTAG отметили, что абсолютный риск смерти от заражения остается невысоким.

Насколько опасные новые виды коронавируса — в материале “Ъ FM” «Штаммы заходят на второй круг».