В Казани проходит митинг против репрессий и задержаний

В Казани начался митинг против репрессий и задержаний, согласованный с властями. На площадь Тысячелетия пришли несколько сотен человек, передает корреспондент «Ъ-Казань» с места события.

Часть людей прошли за ограждения. Часть — наблюдают за митингом из-за ограды.

На сцену вышел один из организаторов митинга — бывший глава отделения ПАРНАС Марсель Шамсутдинов.

Выступающих перебивает музыка, включенная на трибунах центрального стадиона.

Напомним, организаторами митинга «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму» являются представители «Яблока», ПАРНАС и «Левого фронта». Поводом стали массовые задержания участников несогласованных акций в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января. Чиновники разрешили проводить акцию на площади Тысячелетия численностью до 200 человек.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"