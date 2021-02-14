В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Почти во всех регионах Центрального федерального округа объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности. Гидрометцентр предупредил об опасности в Москве и Московской области из-за ветра 15 м/с и гололедицы.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях. Там ожидается аномально холодная погода. Почти во всех регионах Северо-Западного федерального округа также объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ожидается сильное снижение температуры, метель, снег и туман.

В Краснодарском крае и Адыгее прогнозируются сильные осадки, лавиноопасная ситуация в горах, метель, ветер до 23 м/с. В этих регионах также действует оранжевый уровень погодной опасности.