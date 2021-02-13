Правительство Италии во главе с Марио Драги дало присягу

Новое правительство Италии во главе с Марио Драги приведено к присяге. Церемония с участием президента республики Серджо Маттареллы транслировалась на YouTube-канале президентского Квиринальского дворца.

В новый кабинет вошли 23 министра. Из них девять — без портфеля. Ряд министров из предыдущего правительства подавшего в отставку Джузеппе Конте сохранили свои посты. В их числе глава МИДа Луиджи Ди Майо, министр внутренних дел Лучану Ламорджезе, министр здравоохранения Роберто Сперанцу, министр по делам культуры Дарио Франческини и министр обороны Лоренцо Гуэрини. Стефано Патуанелли перешел из Министерства экономразвития в Министерство по вопросам сельского хозяйства.

Напомним, президент Италии Серджо Маттарелла поручил экс-главе ЕЦБ Марио Драги сформировать новое правительство страны в начале февраля. Это решение было вызвано демаршем партии экс-премьера Маттео Ренци «Живая Италия». Она вышла из правящей коалиции, лишив тогдашнего премьера Джузеппе Конте поддержки большинства. Он подал прошение об отставке.

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