В Минске за изготовление протестной атрибутики задержан россиянин

В Минске сотрудники милиции раскрыли подпольное производство предметов с протестной символикой, сообщила официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. За незаконную деятельность были задержаны 51-летний минчанин и нелегально находящийся в республике ранее судимый 29-летний гражданин России из Пскова.

Задержанные являются работниками частной типографии, рассказала госпожа Чемоданова. «Втихаря используя техническую базу и расходные материалы организации, они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т. п. Затем "левую" продукцию забирали домой и снабжали ею участников несанкционированных мероприятий. Естественно, не за бесплатно»,— сообщила она в Telegram-канале.

Эта работа продолжалась не один месяц и ориентировалась на запросы покупателей, сообщили в МВД. Сейчас задержанные «обо всем сожалеют и раскаиваются».

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.