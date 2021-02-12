Суд пересчитает сотню взяток

Первый кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, вынесенный заведующему кафедрой электроснабжения Юго-Западного госуниверситета Сергею Сергееву в конце 2019 года. Преподаватель был признан виновным в получении 100 взяток и приговорен к пяти годам колонии. Кассационная инстанция признала, что приговор основывался на противоречивых доказательствах. Защита вышедшего на свободу преподавателя готовится к повторному рассмотрению дела.

В ноябре 2019 года Ленинский райсуд Курска приговорил завкафедрой федерального Юго-Западного госуниверситета Сергея Сергеева к пяти годам колонии общего режима и штрафу 2 млн руб. Он был признан виновным в 100 эпизодах получения взяток и 10 эпизодах подготовки к их получению (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ). Преподаватель был взят под стражу в зале суда. Облсуд в мае прошлого года оставил наказание в силе, хотя прокуратура просила ужесточить его до шести лет и шести месяцев.

Согласно тексту приговора, Ленинский райсуд признал, что в 2014 году Сергей Сергеев организовал для студентов-заочников защиту выпускных работ за деньги. Дипломные проекты готовили преподаватели его кафедры, а их сдача проходила без фактической проверки знаний, так как господин Сергеев занимал пост зампредседателя экзаменационной комиссии и мог влиять на ее решения.

Суд посчитал доказанной схему, с помощью которой преподаватель получал деньги: со студентов их собирали старосты и передавали инженеру кафедры Александру Жукову, тот, в свою очередь, отдавал их знакомой господина Сергеева доценту Галине Барзыкиной.

От нее заведующий, по подсчетам Следственного комитета России, получил от 100 студентов порядка 2 млн руб. Эти события легли в основу обвинения в получении взяток. Основой обвинения в подготовке к их получению стал следственный эксперимент, в котором участвовал староста одной из групп, написавший заявление в правоохранительные органы. Он передал посреднику предназначенные господину Сергееву 200 тыс. руб., после чего инженер был задержан.

Все указанные в материалах дела студенты защитили дипломные работы. В отношении учащихся возбудили уголовные дела о передаче взяток, которые позже прекратили. Сергей Сергеев и Галина Барзыкина отрицали участие в описываемых обвинением событиях. После вынесения приговора защита осужденного настаивала на том, что суды формально подошли к оценке доводов о провокации взятки сотрудниками правоохранительных органов. К примеру, адвокат настаивал на том, что большинство фигурирующих в деле студентов защищали дипломные работы перед другой экзаменационной комиссией, в которой господин Сергеев не занимал пост зампредседателя.

В ноябре прошлого года защита обжаловала приговор в кассационном порядке. В январе судебная коллегия Первого кассационного суда общей юрисдикции постановила отменить приговор и вернуть дело на новое рассмотрение в другом составе в Ленинский райсуд Курска.

Как говорится в постановлении кассационной инстанции, выводы о виновности Сергея Сергеева в совершении 110 преступлений основаны на противоречивых доказательствах, не нашедших должной оценки.

В частности, основным доказательством суд первой инстанции посчитал показания инженера кафедры, который признался, что передавал деньги Галине Барзыкиной для господина Сергеева. Других свидетелей передачи денег следствие не нашло, факты получения взяток осужденным не были найдены и в результате оперативно-разыскных мероприятий.

9 февраля уголовное дело Сергея Сергеева вновь поступило в Ленинский райсуд. В суде рассказали “Ъ”, что дата судебного заседания еще не назначена.

Адвокат Сергея Сергеева Андрей Волошин, комментируя решение кассационной инстанции, сказал “Ъ”, что суд прислушался к доводам защиты, настаивавшей на незаконности приговора. По словам защитника, его доверитель уже освобожден из колонии и сейчас находится дома.

Сергей Толмачев, Воронеж