Сотрудников ФСБ не могут досудить

Как стало известно “Ъ”, уголовное дело в отношении офицеров ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области и обвиняемых в фальсификации уголовных дел для улучшения показателей своей работы, возвращено судьей в прокуратуру на пересоставление обвинительного заключения. Напомним, следствие считает, что силовики подбрасывали подозреваемым золото и добивались от них признания вины в незаконном обороте драгметаллов. В деле около 50 потерпевших. Защитники подсудимых утверждали, что дело построено на показаниях лиц, участвовавших в незаконном обороте драгметаллов, которые теперь рассчитывают на реабилитацию.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненного капитана Юрия Черникова и Виталия Войлошникова, которого сотрудники отделения привлекали для проведения оперативных мероприятий, рассматривается во Втором Восточном окружном военном суде в Чите. Оно поступило туда в мае прошлого года. Процесс проходит с участием присяжных заседателей. В деле есть еще один фигурант — сотрудник отделения УФСБ старший лейтенант Максим Сандул. В настоящее время он находится в розыске.

Военное следственное управление Следственного комитета России по Центральному военному округу обвиняет офицеров Полякова, Черникова, Войлошникова и Сандула в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном обороте драгметаллов, похищении людей, нарушении неприкосновенности жилища (ст. 286, 303, 191, 127, 139 УК РФ) и других преступлениях. Следствие считает, что преступную группу майор Поляков создал с использованием своего служебного положения, а преступления она совершала «против государственной власти, интересов госслужбы, правосудия, конституционных прав и свобод человека, а также общественной безопасности».

По версии следствия, в 2014–2016 годах, когда Сергей Поляков руководил Бодайбинским отделением УФСБ, чекисты для улучшения показателей своей работы фабриковали уголовные дела, подбрасывая драгметаллы их будущим фигурантам. Затем от них добивались признания вины, а сами дела рассматривались в особом порядке без погружения в детали. Адвокаты утверждают, что, напротив, в задачи отделения УФСБ входила декриминализация Бодайбинского района, в котором ежегодно добывается около 25 тонн золота. Стараниями их подзащитных за два года работы из незаконного оборота было изъято свыше 200 кг драгметалла.

Как стало известно “Ъ”, судья вернул дело в прокуратуру.

«На мой взгляд, все делается для того, чтобы исключить из процесса присяжных»,— сказал “Ъ” адвокат Дмитрий Дмитриев, знакомый с подробностями дела.





Господин Дмитриев защищает брата Сергея Полякова Александра Полякова, тоже сотрудника УФСБ, проходящего по другому уголовному делу. По его словам, еще в декабре присяжные должны были удалиться для вынесения вердикта. «Но судья не назначал дату. То перенос заседания, то больничный, то еще что-то»,— отметил господин Дмитриев. Потом трое присяжных заявили самоотвод. Судья распустил коллегию, так как не стало кворума. Затем последовало ходатайство гособвинения о возвращении дела в прокуратуру. Судья его удовлетворил, и дело направлено на пересоставление обвинительного заключения. По словам господина Дмитриева, решение еще не вступило в силу, сторона защиты его обжалует.

Кстати, именно по причине того, что в деле были заявлены присяжные заседатели, рассматривается оно в Чите, а не в Иркутске. Первоначально предполагалось, что заседания будут выездными.

Екатерина Еременко, Иркутск