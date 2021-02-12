В Подмосковье обнаружили крупную нарколабораторию

В Волоколамском районе Московской области полицейские обнаружили лабораторию по производству наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, ежемесячно эта лаборатория могла производить около 500 кг синтетических наркотиков.

«Пресечена деятельность международной группировки, состоящей из граждан России и государств ближнего зарубежья. По предварительным данным, ее участники обладали квалифицированными знаниями в области химического синтеза и наладили полный цикл производства и оптового сбыта наркотического средства мефедрона»,— сказала госпожа Волк.

Во время обыска нарколаборатории полицейские изъяли около 165 кг мефедрона, более двух тонн прекурсоров и других веществ, а также оборудование. «Полицейская операция позволила пресечь поступление на черный рынок более 800 тыс. разовых доз запрещенного вещества на общую сумму около 300 млн руб.»,— утончила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Во время обыска в лаборатории задержали мужчину. Сейчас он арестован.