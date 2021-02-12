Лукашенко: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не встанет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал бизнес работать на государство, пообещав, что в ином случае предпринимателям «спуску не будет». Господин Лукашенко заявил, что будет требовать это «как авторитарный руководитель» или «как вы хотите, диктатор». Он отметил, что «Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет».

«Да, нам нужны продвинутые инициативные люди, но они должны работать прежде всего в интересах государства, а не на его разрушение. Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать… спуску вам не будет, если вы отступите от этой линии. Я человек государственный и буду требовать как авторитарный руководитель. В этом есть правда. Или, как вы хотите, диктатор. Я буду от вас требовать этого, пока я еще в этом кресле. Никого не запугиваю, но начинаем работать. На равных условиях», — сказал господин Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании (цитата по БелТА).

Александр Лукашенко пообещал «привести в чувство» «всяких ипэшников». Он призвал помогать тех, кто зарабатывает много. С тех, кто зарабатывает мало, по словам президента, «никто не сорвет и не спросит». «И запомните: Беларусь не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет. Думаю, президент России после этих событий задумывается о некоторых бизнесменах и прочих творцах, которые (один в один как в Беларуси) сегодня переобулись. Вчера улыбались, ползали перед Путиным — сегодня Путин плохой. В Беларуси этого не было и не будет, если мы хотим сохранить страну»,— добавил он.

Всебелорусское народное собрание начало работу в Минске в четверг, 11 февраля. Александр Лукашенко, в частности, сообщил, что проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение текущего года. Президент Белоруссии также заявил, что главное условие для передачи власти — это мирная обстановка в стране.

Подробности — в материале “Ъ” «Сам себя избирал, сам себя и уйду».