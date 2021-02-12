Ким Чен Ын обвинил правительство в экономическом кризисе в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын раскритиковал работу правительства за низкие экономические показатели страны, сообщило AP со ссылкой на агентство KCNA. О проблемах в экономике лидер КНДР уже заявлял ранее.

«Кабинет министров не смог сыграть ведущую роль в составлении планов ключевых экономических областей и почти механически свел воедино цифры, подготовленные министерствами»,— сказал лидер КНДР на заседании.

Также Ким Чен Ын уволил главу экономического департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Кима Ту Ира. На его место был назначен О Су Юн.

На восьмом съезде Трудовой партии Кореи, прошедшем в январе 2021 года, лидер КНДР сообщил, что почти во всех отраслях экономики показатели оказались значительно ниже запланированных. В связи с этим глава государства объявил об отказе от идеи развития либеральной экономики в стране по китайскому образцу и завоевания внешних рынков. Теперь КНДР делает ставку на внутреннее потребление с усилением регулирующей роли государства в экономике.

О новой концепции — в материале “Ъ” «Съезд предупредителей».