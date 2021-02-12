Тюменской КПРФ не согласовали проведение митинга 23 февраля

Администрация Тюмени не согласовала проведение митинга областного отделения КПРФ против преследования по политическим мотивам, которое планировалось провести 23 февраля в гайд-парке, сообщает Telegram-канал «Тюмень Активная». Тем не менее, КПРФ намерена провести митинг в сквере «Комсомольский», так как он, в соответствии с постановлением правительства Тюменской области, отнесен к перечню специальных мест для проведения публичных мероприятий без подачи уведомления.

Напомним, ранее о намерении провести 23 февраля митинги по широкому кругу вопросов, включая проблемы экономического кризиса и политических репрессий, заявили коммунисты по всей России. Впрочем, в большинстве регионов акции не были согласованы.