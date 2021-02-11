Сессию парламента Татарстана назначили на 18 февраля

Госсовет Татарстана проведет очередное девятнадцатое заседание 18 февраля. Такое решение принял президиум респуьликанского парламента. Как сообщила секретарь Госсовета Лилия Маврина, депутаты рассмотрят 33 вопроса, в том числе 11 проектов республиканских законов и 15 проектов федеральных законов. Среди них поправки в Избирательный кодекс республики, которыми закрепляется трехдневное голосование, а также запрет на присутствие на выборах наблюдателей из других регионов. Против таких нововведений выступили депутаты КПРФ и ЛДПР. Однако голосами «Единой России» поправки получили одобрение комитета по госстроительству и местному самоуправлению.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"