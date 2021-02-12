«Медиа-Селект» попал под прессу

Крупный дистрибутор прессы «Медиа-Селект» столкнулся проблемами: партнеры и издательства подали к компании более 40 исков, а поставками в ее торговые объекты, в том числе в магазинах «Перекресток» и «О’кей» в Москве, занимаются другие дистрибуторы. В «Медиа-Селект» рассчитывают договориться с партнерами и продолжить работу, сменив бизнес-модель. На фоне падения рынка печатной прессы, которое обострила пандемия, для издателей потеря крупного дистрибутора может оказаться существенной, хотя они уже начали перераспределять поставки.

Один из крупнейших российских дистрибуторов прессы «Медиа-Селект» получил за год порядка 40 исков от партнеров, в том числе издательских домов, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Среди последних требований — иск на 5,7 млн руб. от детского издательства «Лев», на 4,8 млн руб.— от ИД «Комсомольская правда», на 3,3 млн — от ООО «Собеседник-Медиа», управляющего газетой «Собеседник». Все дела сейчас рассматривает Арбитражный суд Москвы.

ООО «Медиа-Селект» зарегистрировано в 2009 году, следует из данных Kartoteka.ru. Его выручка в 2019 году составляла 832 млн руб., чистая прибыль — 16,1 млн руб., с ноября 2019 года компанией владеет ее гендиректор Кирилл Мещеров.

Дистрибутор арендует у «Мосгорпечати» около 250 киосков в Москве и Московской области и поставляет прессу в 190 магазинов столицы, в том числе в сети «Перекресток» (входит в группу X5) и «О’кей». Долю компании на московском рынке поставок прессы издатели оценивают в 10–20%.

«Лев» остановил поставки «Медиа-Селект» после прекращения платежей со стороны дистрибутора в декабре 2020 года, рассказал “Ъ” гендиректор издательства Лев Елин. По словам вице-президента по распространению печатной продукции Союза предприятий печатной индустрии Александра Оськина, сбои в работе «Медиа-Селект» начались летом, а сейчас компания приостановила работу, крупные издатели прекратили поставки.

По словам Александра Оськина, поставки в торговые точки, которыми управлял «Медиа-Селект», уже перешли другим дистрибуторам. Источник на рынке уточняет, что поставками прессы в «О’кей» теперь занимается ООО «Сейлс», а в «Перекресток» — ГК «Кардос». В «Кардос» подтвердили, что управляют точками «Медиа-Селект» в сети «Перекресток».

Однако Кирилл Мещеров утверждает, что «Медиа-Селект» работу не останавливал. По его словам, компания ведет переговоры с издателями и планирует обновить бизнес-модель. «Мы существенно сокращаем расходы, пересматриваем отношения с арендодателями, вводим антикризисное управление»,— рассказал топ-менеджер. По его словам, долги компании связаны с «общим кризисом рынка печати, обострившимся в 2020 году»: «Пандемия выкачала все оборотные средства, это системная проблема».

Кризис на рынке дистрибуции прессы начался еще до пандемии: в 2019 году работу прекратил ключевой поставщик печатных изданий в супермаркеты «Медиа Дистрибьюшен» (МД), сообщал “Ъ” 24 октября 2019 года. «Мы надеемся, что "Медиа-Селект" сможет вернуться к работе»,— говорит гендиректор «ИМ-Медиа» (в прошлом Bauer Media Group в России, издает «Тайны звезд», «Оракул» и др.) Алексей Иванов. Пока, по его словам, «ИМ-Медиа» продолжит поставки в точки «Медиа-Селект» через других дистрибуторов.

Валерия Лебедева, Никита Щуренков