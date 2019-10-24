Издатели оформляют возврат

На российском издательском рынке началось крупнейшее банкротство дистрибуторской компании за всю его современную историю. Долг ключевого поставщика прессы в супермаркеты «Медиа Дистрибьюшен» перед издательскими домами уже оценен в 463,6 млн руб. и может достигнуть 600 млн руб. Крупнейшие кредиторы, среди которых Hearst Shkulev Media, Bauer Media Group и «Лев», почти не надеются на возврат долгов.

Долг поставщика прессы «Медиа Дистрибьюшен» перед кредиторами оценен в 463,6 млн руб., следует из материалов Арбитражного суда Москвы. Конкурсное производство на шесть месяцев в отношении компании суд ввел 3 сентября, иск о банкротстве подала структура Burda 15 июля.

«Медиа Дистрибьюшен» была одним из крупнейших распространителей прессы в России. Компания поставляла свыше 1,5 тыс. наименований журналов и газет в более 3,4 тыс. торговых точек, включая сети Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток»), «Ашан», «О'Кей», «Лента» и др. Как сообщал “Ъ” 17 апреля, компания прекратила работу весной 2019 года. Согласно Kartoteka.ru, 99% «Медиа Дистрибьюшен» принадлежат логистической «Медиа Сервис Групп».

Когда требования заявят все издатели, долг «Медиа Дистрибьюшен» может достигнуть 600 млн руб., ожидает глава Bauer Media Group Алексей Иванов. Bauer уже в списке кредиторов, объем долга — более 40 млн руб. «Это самое крупное банкротство среди дистрибуторов прессы за современную историю российского издательского рынка»,— полагает господин Иванов.

Подать документы для включения в список кредиторов планирует и Hearst Shkulev Media (HSM), говорит ее президент Виктор Шкулев. Он оценивает долг «Медиа Дистрибьюшен» перед HSM в 72 млн руб., не исключая, что это крупнейший долг среди всех кредиторов. Вероятность его возврата господин Шкулев считает «очень низкой», поясняя, что активы «Медиа Дистрибьюшен» «неликвидны либо низколиквидны» — например, оборудование для сортировки товара. Президент ИД «Лев» (ранее — «Эгмонт Россия») Лев Елин оценивает долг «Медиа Дистрибьюшен» перед компанией в 45 млн руб. ИД «Аргументы и факты» компания задолжала около 7 млн руб., говорит его глава Руслан Новиков: «Для нас это существенные потери, перспективы получения средств оцениваем как маловероятные». В Burda и ряде других издательских домов на запросы “Ъ” не ответили.

После остановки «Медиа Дистрибьюшен» в апреле перебои в поставках приводили к полупустым полкам с прессой в супермаркетах, рассказывает Алексей Иванов. Замещение «Медиа Дистрибьюшен» другими игроками не произошло в один момент, что сказалось на выручке издателей, подтверждает Виктор Шкулев, не раскрывая конкретных оценок. Руслан Новиков говорит, что многие до сих пор не смогли восстановить тиражи в полном объеме, хотя на точках «Медиа Дистрибьюшен» уже работают другие операторы. Долю «Медиа Дистрибьюшен» на рынке поставок прессы его участники оценивали в 15%. Из 3,8 тыс. точек компании пока лишь 70% заняты новыми игроками, вскоре будет замещено 80%, остальные 20% можно назвать неликвидными, отмечает Виктор Шкулев. По его словам, основное число точек «Медиа Дистрибьюшен» перешло к «Сейлс», «Кардос», «Медиа-Селект», АРПИ «Сибирь» и «Югмедиапресс».

Валерия Лебедева