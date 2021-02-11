Сборная России по хоккею обыграла финнов в матче Евротура

Сборная России по хоккею обыграла команду Финляндии в стартовом матче шведского этапа Евротура-2020/21. Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1).

Шайбы забросили россияне Артем Минулин (14), Иван Чехович (17) и Владимир Бутузов (43). У финнов в ворота попали Йере Иннала (34) и Юусо Пуустинен (60).

13 февраля российская сборная сыграет со шведской, 14 февраля — с чешской. В этот день шведский этап Евротура завершится.

В начале февраля Александр Овечкин и Роман Ротенберг вошли в сотню наиболее влиятельных персон в мировом хоккее. Соответствующий рейтинг опубликовало издание The Hockey News.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия заняла две сотых».