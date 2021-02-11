«В современной России свое понимание прав человека»

Совет Европы требует разъяснений: комиссар по правам человека Дуня Миятович написала письмо главе российского МВД Владимиру Колокольцеву. Правозащитники считают, что действия полиции в отношении участников недавних протестных акций нарушают международные конвенции. В частности, речь идет о необоснованном применении силы, нарушении прав задержанных и журналистов. Об ответе Министерства внутренних дел информации пока нет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Москва не может не реагировать на подобные послания.

Комиссар Совета Европы по правам человека, боснийская правозащитница Дуня Миятович направила письмо министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву — факт сам по себе очень интересный. В российском общественном сознании укоренилась мысль, что подобные письма принято писать лишь президенту или министру иностранных дел — они у нас по политике. А здесь европейский омбудсмен обращается к чиновнику, пусть и в погонах, с политическим вопросом. В России ведомства политикой не занимаются. С этим может быть связано некоторое неудобство относительно ответа. Как реагировать? Приходится, видимо, согласовывать, а то напишут лишнее.

Итак, представитель Совета Европы выражает обеспокоенность массовыми задержаниями на последних протестных митингах и просит у главы МВД соответствующих разъяснений. Правозащитники считают, что сила к участникам акций применялась необоснованно, задержания проводились произвольно, независимо от поведения демонстрантов. Кроме того, в Европе не совсем понимают, как можно задерживать журналистов и других работников СМИ — это же прямое нарушение конвенции по правам человека в части права на выражение мнения и свободу освещения событий. Не говоря уж о нарушении прав задержанных: есть данные, что им не предоставляли вовремя необходимую медицинскую помощь и даже применяли физическое насилие.

Госпожа Миятович просит сообщить о том, какие меры приняты в связи этими нарушениями, в частности, относительно привлечения правоохранителей к ответственности. Он даже готова — внимание — помочь министру Колокольцеву в рамках своего мандата адаптировать принятые в ЕС стандарты по правам человека к работе российской полиции.

Здесь, наверное, нелишне напомнить, что Россия является участником Европейской конвенции по правам человека, на которую ссылается комиссар Совета Европы. Именно поэтому нарушение прав человека это не внутрироссийская, а международная проблема.

И партнеры имеют полное право на беспокойство. А письмо Дуни Миятович — официальный документ, который требует реакции, такой же официальной. Это не просто выражение эмоций или попытка навязать свою волю. И слова о том, что у вас в Европе еще хуже дубинками орудуют — это все для телевизора — здесь подобное не годится. Это две отдельные истории. В случае наличия нарушений в других странах с ними следует разбираться в том же установленном порядке. Иными словами, поскольку РФ является членом Совета Европы, значит, такие неудобства неизбежно будут возникать. Хотя, конечно, справедливости ради нужно признать, что нарушения можно найти у всех, особенно при большом желании. Но как бы то ни было, несоблюдение подписанных конвенций — это основание для того, чтобы вводить санкции.

МВД тем временем отчиталось о возбуждении 90 уголовных дел после протестных акций. Кроме того, силовики предупредили об ответственности за иные несанкционированные действия, даже если граждане решили просто фонарики зажечь. В современной России свое понимание прав человека. Москва пытается убедить партнеров, что это и есть образец корректности и гуманности. Однако они там — в Совете Европы — почему-то не очень с этим согласны. И так получается, что нужно делать выбор: или конвенции, или суверенная демократия. Увязать эти два понятия не очень получается. Впрочем, вполне возможно, что Владимир Александрович Колокольцев четко обоснует свою позицию в отношении протестующих, и она полностью устроит международных правозащитников.