Призыв не покупать у нерусских «реабилитировался» за сутки

Анонимный YouTube-канал «Я покупаю у русских» запустил одноименное националистическое видео в сети практически сразу после того, как аналогичный ролик заблокировал Роскомнадзор (РКН) по требованию Генпрокуратуры. До блокировки ролик за две недели набрал более 199 тыс. просмотров, новый — чуть более 400 за сутки. Авторы видео предлагают зрителям игнорировать любые услуги, предоставляемые мигрантами, будь то такси, курьерская доставка или продажа продуктов питания. Эксперты находят в таком призыве признаки расизма и экстремизма. YouTube по требованию властей блокирует не канал, а единственный ролик и не комментирует ситуацию.

По данным “Ъ”, ролики «Я покупаю у русских» курсируют по сети несколько лет. В 2020 году Роскомнадзор ограничил доступ к 12 похожим видеороликам «ВКонтакте», двум — в «Одноклассниках» и четырем — в YouTube, так как нашел в них признаки экстремизма, в частности разжигания межнациональной розни. Об этом “Ъ” рассказали в пресс-службе РКН, отвечая на запрос о ролике, опубликованном в YouTube 30 января. Ролик был заблокирован 9 февраля по требованию Генпрокуратуры, пояснили в РКН в день блокировки, однако на следующий день аналогичное видео снова было доступно на том же канале.

Авторы видео призывают отменять поездки в такси, если «за рулем мигрант», отказываться от курьерской доставки по той же причине и выбирать магазины, продавцами в которых работают русские.

С момента публикации ролик посмотрели более 199 тыс. раз. Судя по комментариям под ним, YouTube уже неоднократно удалял его, после чего контент вновь становился доступен. В пресс-службе «Google Россия» не стали отвечать на запрос “Ъ” о количестве жалоб, поступивших на данное видео, и его соответствии политике YouTube.

Координатор существующего с середины 2010-х годов проекта «Покупаем русские товары», глава «Русского общества добродействия» Дмитрий Мезенцев, считает, что его сложно уличить в расизме. Господин Мезенцев создал сайт, который помогает «продвигать и находить» «русские товары» отечественным производителям и потребителям. По его словам, он не имеет никакого отношения к YouTube-роликам «Я покупаю у русских» и «несколько шире понимает определение русского человека»: «Русская нация включает все коренные народы России — и русских татар, и русских якут, и все остальные русские народы. И конечно же к русским относятся великороссы, белорусы и малороссы, то есть украинцы».

«Наш каталог дает возможность продать и купить "русские товары", произведенные русскими людьми в России, в одном месте,— пояснил господин Мезенцев.— Так мы помогаем русским людям, и это разумно, если мы часть русского народа. Покупая иностранные товары, мы финансируем иностранцев».

В свою очередь, казанский блогер Расул Тавдиряков 21 января опубликовал видео «Хватит кормить мигрантов, или Чего боятся националисты», призвав участвовать в флешмобе «Я покупаю у мигрантов» — то есть «сделать выбор в пользу мигрантов при выборе той или иной услуги, будь то стрижка, заказ такси или доставка». Господин Тавдиряков считает, что раньше за призывами не покупать у мигрантов «стояли политические силы, которые проводили "Русские марши" (ежегодное шествие националистов 4 ноября, наиболее популярное в середине и конце 2000-х годов.— “Ъ”)». «Но сейчас повестка сменилась, подобные ролики делают националисты-энтузиасты,— сказал “Ъ” господин Тавдиряков.— Своим видео я посчитал нужным сказать, что те, кто приезжают в Россию на заработки, находятся в ущемленном положении, они не отнимают работу у русских. Их "кидают" работодатели, они часто живут в ужасных условиях и зарабатывают копейки, чтобы отправить семьям и прокормить родных. Это не какие-то чужие нам люди, нельзя их оставлять в беде и глумиться над ними, они приехали сюда, чтобы выжить».

Пик создания и распространения видео о необходимости противостоять «засилью мигрантов» пришелся в России на 2000-е годы, отметил глава информационно-аналитического центра «Сова» (специализируется, в частности, на исследовании проявлений ксенофобии, внесен Минюстом в реестр иноагентов) и член СПЧ Александр Верховский.

Господин Верховский отмечает, что в видео содержится «призыв к потребителю», который «волен покупать все что хочет», однако согласен с тем, что «с этической точки зрения» «это типично расистский кусок пропаганды».

«Основная масса жалоб на контент в сети приходит от пользователей, а не от государственных органов,— сказал “Ъ” господин Верховский.— Если данный ролик был восстановлен, значит, в какой-то момент в Google решили, что это не является буквально расизмом, хотя, конечно, все все понимают».

Отметим, один из наиболее известных случаев бойкота по этническому признаку — призыв нацистской партии в Германии не покупать у евреев 1 апреля 1933 года, через два месяца после того, как НСДАП выиграла выборы и сформировала кабинет. Российские законодатели в последние годы предприняли ряд шагов, направленных на запрет оправдания нацизма и демонстрации нацистской символики, а также умаления роли Советского Союза в разгроме нацизма во Второй мировой войне.

Мария Старикова, Мария Литвинова