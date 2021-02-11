Все чуждое — детям

В среду комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства попыталась понять, как оградить детей от участия в незаконных протестных акциях. Причиной такого несознательного поведения детей они, разумеется, посчитали иностранные соцсети и «вербовку» внесистемной оппозиции. Глава комиссии Василий Пискарев не исключил появления новых законодательных инициатив, обратив внимание на предложение об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Представитель МИДа Мария Захарова попросила господина Пискарева одолжить ей материалы комиссии, «чтобы выстраивать более аргументированно разговор с нашими западными партнерами».

«Наша обязанность — принять все необходимые меры по защите детей и сохранению будущего нашей страны»,— провозгласил задачи комиссии ее председатель, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев («Единая Россия»). Как оказалось, этой благородной задаче мешают соцсети — разумеется, иностранные. «Массово, как по команде, началось манипулирование нашими детьми в соцсетях с призывами участвовать в несанкционированных акциях»,— пожаловался он коллегам. Судя по всему, господин Пискарев не допускал и мысли о том, что пользователи соцсетей — даже несовершеннолетние — могут самостоятельно публиковать призывы к участию в митингах. По его мнению, это последствия «вербовки», которую ведет внесистемная оппозиция. Депутат даже сравнил ситуацию с «группами "Синий кит"» — в них детей якобы склоняли к самоубийству (хотя многие эксперты сомневаются в реальности подобных угроз).

После этого депутат представил исчерпывающий, по его мнению, довод в пользу того, что недавние протестные акции были организованы из-за рубежа.

Он сравнил фотографии протестов в Москве, Гонконге и Белоруссии и указал коллегам на схожесть поведения протестующих. Так, люди везде вставали в цепочки или садились на асфальт перед силовиками. Участники заседания постеснялись озвучить вполне логичное допущение, что сценариев поведения в данных ситуациях не так уж и много, да и протестующие сами могут брать пример с активистов других стран.

Один из предъявленных депутатам роликов был снят на юридическом тренинге в Сахаровском центре, где молодым людям рассказывали, как связаться с правозащитными организациями в случае задержания. В другом видеоролике старшеклассница хвасталась, что ее выгнали с урока из-за того, что она не захотела писать изложение о том, как должна жить традиционная российская семья. На экране вдруг появились кадры с митингов, затем был показан фрагмент видеодневника координатора региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова, где тот коротко похвалил политику ряда стран по декриминализации легких наркотиков. Кроме того, участникам заседания продемонстрировали скриншоты из TikTok и других соцсетей, где подростки призывают идти на митинг в поддержку господина Навального и разрезают свои паспорта.

«То, что мы видим,— наша с вами вина»,— горестно начала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Дело дошло уже до того, что дети приносят в школу взрывчатку, ужасалась детский омбудсмен, одна девочка принесла пневматическое ружье и рюкзак, полный игрушек,— якобы играть в тюрьме после того, как она застрелит своего одноклассника. Не очень понятно было, как это связано с иностранным вмешательством, но тут госпожа Кузнецова перешла к «новым вызовам». Оказывается, в 2021 году соцсети «ворвались к нашим детям и призывают нарушать закон», а несовершеннолетние оказались «вовлечены в деструктивный контент». Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила депутата Пискарева одолжить ей продемонстрированные материалы — «чтобы выстраивать еще более аргументированно разговор с нашими западными партнерами». «Мы переведем это на все языки, отправим в международные организации, дадим указания нашим посольствам активно их продвигать, в том числе в информационном пространстве»,— пообещала она, не заметив, как и сама стала распространителем «деструктивного контента».

Сам Василий Пискарев заверил, что депутаты продолжат работать над совершенствованием законодательства с целью защиты суверенитета. По его мнению, внимания заслуживает предложение об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные политические акции. Соответствующий законопроект, предусматривающий до пяти лет тюрьмы, ранее подготовил депутат-единоросс Евгений Марченко. Документ поддержали в СКР, но правительство дало на него отрицательный отзыв, указав, что ответственность за подобные деяния уже предусмотрена действующим законодательством.

Ксения Веретенникова, Иван Тяжлов