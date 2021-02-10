Qatar Airways c 3 марта возобновляет полеты в Москву

Qatar Airways снова начнет летать в Москву с 3 марта, передает Reuters со ссылкой на сообщение компании. На начальном этапе между Дохой и Москвой будет три рейса в неделю.

Авиасообщение с Катаром было прервано из-за пандемии коронавируса. Ранее компания сообщала, что в Россию будут летать Airbus 320 вместимостью 132 пассажира. Утверждается, что благодаря удобным стыковкам в аэропорту Хамада в Дохе у российских туристов будет больше возможностей для путешествий на Мальдивы и Занзибар.

Правительство России разрешило возобновить полеты в Катар с 27 января. Разрешено выполнять до трех рейсов в неделю в Москву. Вместе с тем въезд в Катар разрешен только подданным, членам их семей, тем, у кого есть вид на жительство и у кого есть временное удостоверение личности для иностранцев, передает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный совет Катара по туризму.

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