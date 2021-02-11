Алексей Орлов пообещал опираться на уроки прошлого

В среду, 10 февраля, прошла инаугурация мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, избранного на этот пост городской думой накануне. На торжественной церемонии присутствовало около 80 человек, включая губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Последний раз инаугурация мэра Екатеринбурга проходила в 2008 году, когда главой города в очередной раз был избран Аркадий Чернецкий.



Торжественная церемония вступления Алексея Орлова в должность нового главы Екатеринбурга прошла в здании городской администрации. На мероприятии присутствовало около 80 человек. Среди них: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, его первый заместитель Александр Высокинский (возглавлял Екатеринбург в 2018–2020 годах), бывший сити-менеджер Александр Якоб (руководил администрацией города в 2010–2018 годах), гендиректор УГМК Андрей Козицын, Екатеринбургский митрополит Евгений.

Напомним, 9 февраля дума Екатеринбурга избрала новым главой города Алексея Орлова. За его кандидатуру проголосовал 31 депутат, двое воздержались. Помимо господина Орлова, конкурсная комиссия представила на рассмотрение депутатам еще двух из 43 допущенных к конкурсу кандидатов — депутата свердловского заксобрания Михаила Зубарева и главу Ленинского района Дмитрия Ноженко.

После принесения присяги спикер думы Екатеринбурга Игорь Володин вручил Алексею Орлову удостоверение главы города. «Это не только высокая честь, но и колоссальная ответственность,— заявил господин Орлов. — Успех возможен, если опираться на уроки и лучшие традиции прошлого. Будем развивать основные идеи, которые были приняты в стратегическом плане развития Екатеринбурга в 2002 году». Для успешного решения задач он пообещал выстраивать работу с властями всех уровней, политическими партиями, бизнесом и общественными организациями.

«С теми, кто поддерживает нас, и у кого иной взгляд всегда будем приходить к компромиссу при поиске решений. Только вместе создадим все условия для развития Екатеринбурга и формирования территории развития человеческого потенциала»,— подчеркнул мэр.

Губернатор Евгений Куйвашев отметил, что среди всего прочего для мэра Екатеринбурга важно достойно провести 300-летний юбилей города (будет отмечаться в 2023 году), Универсиаду-2023, а также привлечь в столицу Урала большое количество инвестиционных проектов. «Одна из основ успеха — понятный и четкий диалог с жителями города. Здесь живут умные и талантливые люди, с разными характерами и видением. Ваша задача сохранить и сделать блеск города еще ярче. Ваши предшественники на этом посту сделали много, чтобы Екатеринбург стал современным и ухоженным. Рассчитываю, что вы поддержите эту традицию, примете меры, чтобы закрепить позицию и сделать Екатеринбург образцом для подражания»,— напутствовал губернатор.

Последний раз инаугурация мэра Екатеринбурга проходила в 2008 году, когда на этот пост в четвертый раз был избран Аркадий Чернецкий (руководил городом с 1992 по 2010 годы). Тогда церемония проходила в центре культуры «Урал». На ней присутствовало около 500 представителей городской элиты.

Политолог Александр Белоусов полагает, что инаугурация Алексея Орлова носит «символическое значение объединения элит, которые присутствовали на церемонии».

«Это было негласное обещание работать вместе с главой города и помогать ему — акт единения мэра и городских элит»,— пояснил он.

Политолог Сергей Мошкин отметил, что в 2008 году инаугурация Аркадия Чернецкого подтверждала легитимность главы, его поддержку и доверие народа. «Александр Якоб и Александр Высокинский в силу некой постыдности, неполноценности и ущербности самого нахождения на должности — они фактически были назначены губернатором — уклонились от церемонии. Алексей Орлов при тех же обстоятельствах показал городскому сообществу, что его избрание законно, поднял статус должности и самого себя»,— подчеркнул господин Мошкин.

Анастасия Реутова