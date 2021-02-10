На Кубани продажи полисов е-ОСАГО в январе 2021 года выросли на 3%

В Краснодарском крае в январе 2021 года продали 40,8 тыс. электронных полисов ОСАГО. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Российского союза автостраховщиков.

По этому показателю Кубань занимает по итогам минувшего месяца третье место в России. Лидерами по продажам е-ОСАГО Московская (63,3 тыс.) и Свердловская (47,8 тыс.) области.

Всего в РФ в январе 2021 года реализовано 1,3 млн штук электронных полисов ОСАГО. Это соответствует показателям прошлого года. Сейчас доля е-ОСАГО составляет около 50% от всех проданных за этот период полисов обязательной «автогражданки», отмечают в РСА.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в 2020 году продали 481 тыс. электронных полисов ОСАГО. Это на 38% больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимал седьмое место в России с долей рынка в 2,7%.

Алексей Белянин