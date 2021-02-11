Мультсериалу не зачли академ

Структура «Первого канала» подала иск на 104,7 млн руб. к студии White Ball Animation, которой владеет продюсер сериала «Смешарики» Андрей Козырев. Студия по заказу канала должна была выпустить мультсериал «Академия Косми». Но работа остановилась из-за пандемии и нарушений обязательств китайскими партнерами. В White Ball Animation не согласны с претензиями. Но оспорить их будет непросто, считают юристы: если условия договора нарушены, суд, скорее всего, поддержит телеканал. Другим мультипликаторам пандемия не помешала, хотя они признают, что у нового проекта могли возникнуть проблемы.

Арбитражный суд Москвы 5 февраля принял иск АО «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС, дочернее предприятие «Первого канала», отвечает за распространение его сигнала за рубежом) к анимационной студии White Ball Animation, которой владеет продюсер мультипликационного сериала «Смешарики» Андрей Козырев, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, ПКВС требует взыскать с ООО «Вайт Болл Анимейшн» 23,4 млн руб. «неосновательного обогащения» и 81,3 млн руб. неустойки по договору, заключенному в октябре 2017 года. Заседание по делу запланировано на 29 апреля.

ПКВС закупило у White Ball Animation мультсериал «Академия Косми», пояснила “Ъ” юрист студии Екатерина Арбузова. Он должен был выйти в России и за рубежом, трейлеры появились в 2020 году. В связи с пандемией и невыполнением финансовых обязательств китайским партнером производство и работа студии были приостановлены, объясняет госпожа Арбузова.

По ее словам, инвестиций со стороны канала в сериал не было, а задолженность перед ПКВС образовалась из-за начисления пеней по договору. «Часть сериала была произведена и передана "Первому каналу", White Ball Animation не согласна с исковыми требованиями»,— добавила госпожа Арбузова. В ПКВС отказались от комментариев. С господином Козыревым связаться не удалось.

White Ball Animation основана в 2015 году. Согласно Kartoteka.ru, выручка компании в 2019 году составляла 1,1 млн руб., чистый убыток — 13,3 млн руб. Ее владельцем и гендиректором выступает Андрей Козырев. 19 ноября 2020 года он также занял должность продюсера «Смешариков» в группе «Рики» (объединяет несколько анимационных студий).

Российские анимационные студии в период пандемии продолжали работу почти без перебоев, говорит гендиректор «Ноль Плюс Медиа» (производит мультсериалы «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Кошечки-собачки» и др.) Александр Саблуков, перевод сотрудников на удаленку на сроках сдачи серий не сказался. Хотя запуск новых анимационных линеек мог сдвигаться, признает он.

Иск к White Ball Animation крупнейший для «Первого канала» и его структур за весь период пандемии, говорит юрист арбитражной практики Vegas Lex Артем Данцев. Устоявшейся практики в подобных спорах нет, но чаще исковые требования удовлетворяют в части основного долга, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Пени и неустойку суды зачастую снижают, отмечает он.

Нарушение обязательств со стороны контрагентов, в данном случае китайского партнера, не освобождает должника от ответственности, объясняет господин Данцев. Пандемия также «не является универсальным основанием» для освобождения от уплаты неустойки, добавляет он. Суд будет проверять, в какой момент студия могла вернуться к работе, по общему правилу должник обязан продолжить исполнение обязательств после окончания форс-мажорных обстоятельств, отмечает юрист.

Тем не менее у White Ball Animation есть шансы выиграть суд, допускают эксперты. По мнению господина Лукьянова, это будет возможно, если ПКВС со своей стороны не исполнила встречные обязательства по сделке.

Валерия Лебедева, Дмитрий Шестоперов