Мультсериалу не зачли академ

Структура «Первого канала» подала иск на 104,7 млн руб. к студии White Ball Animation, которой владеет продюсер сериала «Смешарики» Андрей Козырев. Студия по заказу канала должна была выпустить мультсериал «Академия Косми». Но работа остановилась из-за пандемии и нарушений обязательств китайскими партнерами. В White Ball Animation не согласны с претензиями. Но оспорить их будет непросто, считают юристы: если условия договора нарушены, суд, скорее всего, поддержит телеканал. Другим мультипликаторам пандемия не помешала, хотя они признают, что у нового проекта могли возникнуть проблемы.
Арбитражный суд Москвы 5 февраля принял иск АО «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС, дочернее предприятие «Первого канала», отвечает за распространение его сигнала за рубежом) к анимационной студии White Ball Animation, которой владеет продюсер мультипликационного сериала «Смешарики» Андрей Козырев, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Согласно материалам дела, ПКВС требует взыскать с ООО «Вайт Болл Анимейшн» 23,4 млн руб. «неосновательного обогащения» и 81,3 млн руб. неустойки по договору, заключенному в октябре 2017 года. Заседание по делу запланировано на 29 апреля.
ПКВС закупило у White Ball Animation мультсериал «Академия Косми», пояснила “Ъ” юрист студии Екатерина Арбузова. Он должен был выйти в России и за рубежом, трейлеры появились в 2020 году. В связи с пандемией и невыполнением финансовых обязательств китайским партнером производство и работа студии были приостановлены, объясняет госпожа Арбузова.
По ее словам, инвестиций со стороны канала в сериал не было, а задолженность перед ПКВС образовалась из-за начисления пеней по договору. «Часть сериала была произведена и передана "Первому каналу", White Ball Animation не согласна с исковыми требованиями»,— добавила госпожа Арбузова. В ПКВС отказались от комментариев. С господином Козыревым связаться не удалось.
White Ball Animation основана в 2015 году. Согласно Kartoteka.ru, выручка компании в 2019 году составляла 1,1 млн руб., чистый убыток — 13,3 млн руб. Ее владельцем и гендиректором выступает Андрей Козырев. 19 ноября 2020 года он также занял должность продюсера «Смешариков» в группе «Рики» (объединяет несколько анимационных студий).
Российские анимационные студии в период пандемии продолжали работу почти без перебоев, говорит гендиректор «Ноль Плюс Медиа» (производит мультсериалы «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Кошечки-собачки» и др.) Александр Саблуков, перевод сотрудников на удаленку на сроках сдачи серий не сказался. Хотя запуск новых анимационных линеек мог сдвигаться, признает он.
Иск к White Ball Animation крупнейший для «Первого канала» и его структур за весь период пандемии, говорит юрист арбитражной практики Vegas Lex Артем Данцев. Устоявшейся практики в подобных спорах нет, но чаще исковые требования удовлетворяют в части основного долга, говорит управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов. Пени и неустойку суды зачастую снижают, отмечает он.
Нарушение обязательств со стороны контрагентов, в данном случае китайского партнера, не освобождает должника от ответственности, объясняет господин Данцев. Пандемия также «не является универсальным основанием» для освобождения от уплаты неустойки, добавляет он. Суд будет проверять, в какой момент студия могла вернуться к работе, по общему правилу должник обязан продолжить исполнение обязательств после окончания форс-мажорных обстоятельств, отмечает юрист.
Тем не менее у White Ball Animation есть шансы выиграть суд, допускают эксперты. По мнению господина Лукьянова, это будет возможно, если ПКВС со своей стороны не исполнила встречные обязательства по сделке.