Анонимов найдут, где не ждали

В истории о том, что Telegram стал находкой для людей, которые хотят узнать все о неверных супругах или автомобилистах, подрезавших их на дороге (см. материал), есть одна весьма любопытная и неочевидная деталь. Дело в том, что боты для «пробива» людей в Telegram сегодня не брезгуют использовать и правоохранители. О том, что представители разных силовых структур регулярно просят администраторов ботов предоставить им бесплатный доступ к ресурсам для поиска людей, рассказали “Ъ” в нескольких ботах.

Выходит, если раньше силовики воспринимали Telegram как опасную с точки зрения распространения терроризма и наркотиков площадку, сейчас наиболее технически подкованные сотрудники МВД и ФСБ видят в нем полезный в работе инструмент. Чтобы понимать, как он действует, некоторые даже осваивают языки программирования. «Я выучил Python, чтобы понимать, как это работает изнутри»,— скромно признался мне собеседник в одной из силовых структур.

Дело в том, что благодаря ботам правоохранители могут получить необходимые им данные без бюрократической волокиты. Остается лишь правильно оформить свои действия как результат оперативно-разыскных мероприятий. Впрочем, иногда для поиска человека может быть достаточно самого мессенджера. Например, используя функцию «Люди рядом», которая позволяет находить других пользователей мессенджера по их местоположению.

Ирония в том, что мессенджер, пользователи которого считают себя защищенными от слежки властей, фактически стал для них ловушкой. Если у вас есть аккаунт в Telegram и вы подписаны на несколько открытых чатов, то ваши данные, начиная от имени и заканчивая, возможно, номером машины и пропиской, уже отгружены в несколько разных баз.

Ситуация, когда для поиска людей правоохранители используют возможности Telegram и созданных в нем роботов, может говорить о том, что у них есть проблема с доступом к закрытым государственным базам данных. Другая причина в том, что такие базы и большинство IT-решений самих силовых структур технически безнадежно устарели.

Выходит, что пять-семь энтузиастов, готовых потратить несколько тысяч долларов на создание бота, оказываются намного полезнее, чем сотни сотрудников закрытого НИИ, которые разрабатывают IT-решения для государства. Может быть, силовым структурам пора уже действовать в традиции голливудских фильмов: находить энтузиастов, давать им бюджет и свободу действий в обмен на идеи и умения. Впрочем, не исключено, что так и происходит. Ведь владелец одного из крупнейших ботов для «пробива» людей, законность работы которых вызывает как минимум вопросы, по информации “Ъ”, спокойно живет в Москве и покидать Россию не собирается.