Лондонский список сохранился в Никулинском суде

В Никулинском райсуде Москвы прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова. Адвокаты бизнесмена, входящего в так называемый лондонский список уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, пытались добиться возвращения дела в прокуратуру, ссылаясь в том числе на подозрительные подписи понятых, участвовавших в следственных действиях. Суд, отклонив ходатайства, назначил слушания по существу.

Заседание прошло в закрытом для СМИ режиме, поэтому о происходившем в зале суда рассказал сам Дмитрий Зотов. «Я и мои адвокаты представили суду свидетельства фальсификации доказательств с помощью так называемых карманных понятых,— пояснил господин Зотов.— Во время ознакомления с материалами уголовного дела мы обнаружили, что в течение предварительного расследования одни и те же лица выступали понятыми в разных местах, в разных следственных действиях. Одни и те же лица — понятой и понятая — случайным образом много раз оказывались там, где происходила выемка документов или осмотр доказательств моей виновности».

При этом, отметил адвокат Роман Костенко, подписи одних и тех же понятых, сделанные в разное время, сильно отличались друг от друга. По его словам, предположение защиты о фальсификации подписей подтвердило заключение специалиста-почерковеда АНО «СОДЭКС МГЮА им. О. Е. Кутафина».

Эксперт пришел к выводу, что подписи в протоколах следственных действий от имени одного и того же понятого были выполнены разными лицами.

Адвокаты Дмитрия Зотова заявили в суде около двух десятков ходатайств, в том числе о возвращении дела прокурору и об исключении из материалов доказательств, которые подтверждены подозрительными подписями. «Мы считаем, что дело передано в суд сырым, в том числе из-за поверхностного утверждения Московской межрегиональной транспортной прокуратурой. Уголовное дело, состоящее из 118 томов, а это более 25 тыс. страниц текста, со сложной финансовой отчетностью и экспертизами, прокурор изучил всего за сутки»,— отметил господин Зотов.

Суд, однако, отклонил большинство ходатайств, дав лишь адвокатам второй обвиняемой, бывшего заместителя Дмитрия Зотова Елены Сергеевой, десять дней на доознакомление с материалами следствия. Разбирательство по существу назначено на 26 февраля.

Господа Зотов и Сергеева обвиняются управлением на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, обвиняемые причинили своей же компании ущерб в размере 2,8 млрд руб., реализовав принадлежащие ей тысячу железнодорожных вагонов аффилированной структуре накануне продажи самой «Трансфин-М».

Уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова было возбуждено по заявлению нового генерального директора ПАО «ТрансФин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 года. После добровольного возвращения в Россию в рамках так называемого «лондонского списка» Бориса Титова летом 2020 года предприниматель был арестован. Однако после вмешательства генпрокурора Игоря Краснова — освобожден.

Сам он вину не признает, в поддержку Дмитрия Зотова помимо Бориса Титова выступила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева. По ее словам, в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло.

«Очевидно, что защита Дмитрия Зотова пытается ввести в заблуждение общественность и смещает внимание с основной фабулы обвинения, которая заключается в том, что он похитил имущество ''Трансфин-М'' и неправомерно оформил его в собственность,— заявил, в свою очередь, адвокат потерпевшей стороны Эдуард Исецкий.— Мы собрали более чем достаточно доказательств, подтверждающих данный факт».

Николай Сергеев