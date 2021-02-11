УНИКС бросил тень на лидерство

В среду в Казани состоялся матч лидеров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором занимающий второе место УНИКС принимал уверенно возглавляющий турнирную таблицу «Зенит». Хозяева вырвали победу на последних секундах — 59:58 — и нанесли клубу из Санкт-Петербурга второе поражение в «регулярке».

Казанское противостояние УНИКСа и «Зенита» смело можно было назвать ключевым в борьбе за первенство по итогам нынешнего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Петербуржцы, имевшие в пассиве лишь одно поражение в предыдущих 15 матчах, могли не просто укрепить свое лидерство, а, по сути, стать практически недосягаемыми для конкурентов — того же УНИКСа и ЦСКА, которые уже проиграли по четыре раза. Только победа казанцев оставляла преследователям шансы угнаться за «Зенитом», даже с учетом того, что петербургскому клубу еще предстоит дважды встретиться с армейцами.

На выезде УНИКС уступил лидеру чемпионата с крупным счетом — 64:81 — и, конечно, жаждал реванша. Да и последние результаты вселяли уверенность в подопечных Димитриса Прифтиса, которые в новом году выдали впечатляющую победную серию из 11 матчей. «Зенит» за этот период потерпел четыре неудачи, но все в Евролиге, причем от команд из первой восьмерки, а вот в Единой лиге ВТБ никому спуску не давал и, в частности, недавно взял реванш у «Локомотива-Кубани» за единственное на тот момент поражение в «регулярке».

УНИКС бодро начал матч и сразу оглушил гостей двумя дальними попаданиями своего лучшего снайпера Айзейи Кенаана. Когда тот в середине первой четверти метнул третью «треху» и казанцы повели 16:7, главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль потребовал тайм-аут, чтобы приостановить стартовый натиск соперника и заодно кое-что подправить в действиях собственной команды.

После вынужденного перерыва на площадку вышел уже другой «Зенит».

Петербуржцы совершили мощный рывок — 15:0, который разогнал активно включившийся в игру со скамейки запасных Кей Си Риверс. При этом у хозяев очень некстати захромал и присел на лавку Кенаан. Во втором периоде он все-таки вернулся на площадку, и УНИКС, отстававший на четыре очка, быстро восстановил равенство. А потом Кенаан снова закинул «треху», и казанцы даже вырвались вперед. Но вскоре «Зенит» погасил их порыв и завершил первую половину встречи с перевесом «плюс шесть» — 37:31.

В третьей четверти и без того крайне низкая результативность упала до минимальных значений. Тем не менее гости усилиями Матеуша Понитки оторвались на девять баллов. УНИКС все-таки потерял Кенаана, который не смог продолжить матч из-за повреждения, и Прифтис долго искал оптимальное сочетание, способное относительно стабильно набирать очки. Неожиданно у казанцев выстрелила пятерка с тремя россиянами — Павлом Сергеевым, Дмитрием Узинским и Георгием Жбановым. Плюс разбушевался американский центровой Джордан Морган, который в итоге закончил встречу с 18 очками и 12 подборами.

Впрочем, третий период хозяева выиграли с микроскопическим преимуществом 10:9 и перед заключительным отрезком по-прежнему находились в минусе — 41:46. Более того, в дебюте четвертого периода Билли Бэрон увеличил разницу до восьми баллов. Но Узинский тут же ответил своей «трехой» и как будто зарядил партнеров дополнительной энергией. Петербуржцы отчаянно сражались, но постепенно теряли контроль над игрой, которая приобрела абсолютно непредсказуемый характер. Все решилось в драматичной и нервной концовке, когда, кажется, уже все действующие лица этого далеко не самого зрелищного по качеству баскетбола противостояния передвигались и бросали исключительно на морально-волевых. На последних секундах при счете 57:57 центровой «Зенита» Артурас Гудайтис, ранее бивший штрафные без промахов, дрогнул и реализовал один из двух бросков, а вот лидер УНИКСа Джамар Смит, весь матч атаковавший с ужасным процентом точности, попал, когда обязательно надо было попасть, и принес команде победу — 59:58.

Александр Ильин