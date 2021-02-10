Главные новости к утру 10 февраля

В Сенате США начался процесс по импичменту 45-го президента Дональда Трампа. Бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Сенаторы признали конституционным процесс импичмента над президентом, который сложил свои полномочия. Рассмотрение импичмента продолжится в среду.

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар». Он будет бороться за награду в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Церемония вручения награды состоится 25 апреля.

Поставки российского газа транзитом через Литву в Калининградскую область возобновились ночью со вторника на среду. Накануне утром, 9 февраля, литовская газотранспортная система Amber Grid сообщила о приостановке транзита по просьбе «Газпрома». В «Газпроме» заявили, что Калининградская область обеспечена газом за счет подземного хранилища.

Как стало известно “Ъ”, СКР активно проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами. В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены. В рамках расследования под домашний арест помещен предправления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов. Подробности.

Минздрав России включил людей старше 60 лет в приоритетную группу вакцинации от COVID-19 россиян старше 60 лет. Кроме того, приоритет на получение вакцины имеют работники медицинских, образовательных, социальных организаций, МФЦ, люди, проживающие в организациях соцобслуживания, люди с хроническими заболеваниями, а также проживающие в городах-миллионниках.

О предстоящих событиях 10 февраля — в анонсах “Ъ”.