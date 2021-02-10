Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту Трампу

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента над Дональдом Трампом, сообщает CNBC. «За» проголосовали 56 сенаторов, в том числе шесть республиканцев. 44 сенатора-республиканца проголосовали «против». Процесс импичмента продолжится в среду.

Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, в прошлом не рассматривался. У специалистов по конституционному праву на этот счет есть различные мнения. Адвокаты республиканца, а также некоторые его сопартийцы требовали остановить процесс, поскольку Дональд Трамп уже не исполняет обязанности президента.

Бывшего главу государства обвиняют в подстрекательстве к мятежу, приведшему к штурму Капитолия 6 января. Сам Дональд Трамп не намерен выступать в Сенате в рамках процедуры импичмента. Для утверждения импичмента нужно 67 голосов в Сенате.

Господин Трамп стал первым президентом США, прошедшим дважды процедуру импичмента. Если Сенат проголосует за отрешение президента, он сможет проголосовать за пожизненный запрет осужденному политику занимать государственные должности. Ранее Дональд Трамп не исключал, что будет баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Об обвинениях в адрес экс-главы Белого дома — в материале “Ъ” «Солдат спит — импичмент идет».