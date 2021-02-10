Главные анонсы 10 февраля

В Москве президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Темой станет совершенствование института банкротства. С докладом выступит заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. О ситуации с банкротствами

В Москве на «правительственном часе» в Совете федерации руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров расскажет о реализации мер налоговой политики, направленных на стимулирование экономического роста. На заседании Совфеда, в частности, будут обсуждаться изменения в Налоговый кодекс, КоАП, законы о валютном регулировании и валютном контроле, об образовании.

В Госдуме пройдет заседание комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Будет обсуждаться участие иностранных государств в организации несанкционированных митингов. Напомним, ранее из России были высланы дипломаты Германии, Швеции и Польши за то, что те якобы принимали участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Эти страны в ответ выслали по одному сотруднику российских посольств. Подробнее

В Поклюке (Словения) начнется чемпионат мира по биатлону.