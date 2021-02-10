Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист «Оскара»

Фильм режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный художественный фильм». Церемония вручения награды состоится 25 апреля.

Кроме работы российского режиссера на попадание в номинацию претендуют 14 картин. Среди них фильмы из Боснии и Герцеговины, Чили, Чехии, Дании, Франции, Гватемалы, Гонконга, Ирана, Кот-д'Ивуара, Мексики, Норвегии, Румынии, Тайваня и Туниса.

Картина «Дорогие товарищи!» посвящена событиям 1–3 июня 1962 года в Новочеркасске — забастовке рабочих и расстрелу протестующих на городской площади. Ранее фильм получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля, а Андрей Кончаловский — премию «Золотой орел» за лучшую режиссуру.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отчаянное и закономерное».