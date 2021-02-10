Коммуниста подвела монетизация

Комиссия Саратовской облдумы нашла нарушение в действиях депутата от КПРФ Николая Бондаренко, который ведет популярный YouTube-канал «Дневник депутата». По ее мнению, коммунист использовал депутатский статус для получения дохода от рекламы и пожертвований, что запрещено законом. Материалы переданы на проверку в прокуратуру. Комиссия приняла такое решение на следующий день после того, как депутат Бондаренко получил штраф за участие в протестах 31 января. Теперь его будут «дожимать» всеми доступными способами, уверен эксперт.

Комиссия Саратовской облдумы по контролю за доходами депутатов 9 февраля нашла нарушение антикоррупционного законодательства в действиях Николая Бондаренко. Поводом для проверки послужила жалоба партии «Коммунисты России» на монетизацию его YouTube-канала. Комиссия пришла к выводу, что господин Бондаренко «использует должность депутата для получения дохода — гонораров за публикации и выступления», что противоречит федеральному и региональному законодательству. Решение комиссии направлено в областную прокуратуру.

Николай Бондаренко ведет на YouTube канал «Дневник депутата», где регулярно освещает свои выступления в облдуме. В мае 2020 года канал перешагнул рубеж в 1 млн подписчиков, за что господин Бондаренко получил «Золотую кнопку YouTube». На текущий момент на канал подписано 1,25 млн пользователей, он занимает 751-е место в российском сегменте видеохостинга. По оценке Socialblade.com, ежегодно канал приносит господину Бондаренко от $29 тыс. до $464,5 тыс. (2,1–34,4 млн руб.). Согласно официальной декларации, в 2019 году депутат заработал 2,68 млн руб. (источники дохода не указаны).

«Депутат не имеет права использовать должность для получения дохода, в том числе донатов, спонсорских средств, дохода от рекламы,— заявил председатель комиссии Алексей Антонов ("Единая Россия").— Никто не вправе запретить ему выкладывать запись со своими комментариями в интернет, но когда речь идет о получении пожертвований за данный контент — это уже нарушение законодательства».

Напомним, 8 февраля Фрунзенский райсуд Саратова оштрафовал Николая Бондаренко на 20 тыс. руб. за участие в несогласованном митинге сторонников Алексея Навального 31 января. В тот день коммунист пообщался с протестующими около облдумы и пообещал, что КПРФ обратится в прокуратуру с требованием проверить факты из расследования о «дворце Путина». 5 февраля депутат рассказал, что хочет выдвинуться в Госдуму по одномандатному округу против ее спикера Вячеслава Володина (ЕР), а глава московского горкома КПРФ Валерий Рашкин сообщил, что партия готовит на этих выборах Николаю Бондаренко место в первой тройке общефедерального списка.

Алексей Антонов заверил “Ъ”, что решение комиссии не связано с последними событиями вокруг господина Бондаренко. По его словам, жалоба «Коммунистов России» поступила еще в декабре, однако депутат сам попросил дать ему время для подготовки ответа. Из его объяснений следует, что средства он получает от пассивной рекламы. «Но мы же понимаем, что, если у тебя нет намерения зарабатывать, можно нажать на кнопку "отключить монетизацию"»,— сказал господин Антонов.

Николай Бондаренко настаивает, что ничего не нарушает: «YouTube четко разъясняет, что я получаю не гонорары за публикации, а доход от рекламы, которую он размещает в роликах. Доход не зависит от качества контента, монтажа, форм производства — исключительно от количества просмотров рекламного объявления». Депутат добавил, что у него нет договора с YouTube, а пользовательское соглашение таковым не является. Пожертвования же делаются добровольно, подчеркнул он: «Я никого не принуждаю, это происходит независимо от моего желания».

Запрет на получение гонораров за публикации и выступления в статусе депутата ранее касался только тех, кто занимает эту должность на постоянной основе. Однако весной 2020 года в федеральный закон «О противодействии коррупции» были внесены поправки, которые распространили этот запрет и на «освобожденных» депутатов. Летом федеральная норма была продублирована в законе «О статусе депутата Саратовской облдумы». Николай Бондаренко, являющийся депутатом на непостоянной основе, уже тогда опасался, что из-за нового ограничения его обвинят в коррупции.

В саратовской облпрокуратуре пока не получили решения комиссии. Меры реагирования будут приняты в зависимости от изложенных в нем доводов, пояснили “Ъ” в ведомстве.

По мнению электорального юриста Романа Смирнова, правовое регулирование сетевой деятельности в России отстает от сложившейся практики: «Современные технологии на порядок обогнали основные нормативы, мы видим примеры, когда соцсети вводят свои правила — некое наднациональное законодательство. Но наши депутаты пошли по пути ограничения, а не стимулирования сетевых отношений. Вместо того чтобы уточнить данную категорию доходов, законодатель предпочитает установить "красные флажки", которые потом можно трактовать по ситуации».

Претензии к доходам коммуниста Бондаренко имеют политическую подоплеку, уверен политолог Константин Калачев: «Он в числе немногих действительно популярных лиц КПРФ и может влиять даже на федеральную повестку. Значит, его будут дожимать всеми доступными способами». Но если прокуратура найдет нарушение в декларации депутата, то это может стать прецедентом для привлечения к ответственности других блогеров, в том числе тех, кого может выдвинуть в Госдуму «Единая Россия», предупреждает эксперт: «Это же дорога с двусторонним движением».

Сергей Петунин, Саратов; Андрей Прах