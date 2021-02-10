«Родник» пробивается в нацпроект

Правительство Нижегородской области разработало механизм, позволяющий до 2024 года рекультивировать свалку площадью более 2,2 га на территории садоводческого товарищества «Родник» рядом с центром Нижнего Новгорода за счет средств федерального бюджета. Региональные власти начинают изымать в областную собственность садовые участки, на которых с 2007-го по 2019 год незаконно складировался строительный мусор. Это позволит включить «Родник» в реестр объектов накопленного экологического вреда и ликвидировать свалку в рамках нацпроекта «Экология». Депутаты городской думы признали, что упустили ситуацию с «Родником», и пообещали взять ее на «жесткий контроль». В региональном минэкологии надеются на ужесточение экологического законодательства на федеральном уровне, чтобы подобных свалок впредь не возникало.



Правительство Нижегородской области и администрация города рассчитывают ликвидировать свалку на территории садоводческого товарищества «Родник» вблизи центра города до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология». Об этом заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов сообщил на заседании комиссии по экологии в гордуме. По его данным, 288 тыс. куб. м строительного мусора (отходы IV–V классов опасности) заняли 73 садовых участка, принадлежащих нижегородцам. Экологический ущерб от свалки ранее оценивался в 2,8 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, 6 августа 2019 года Нижегородский райсуд арестовал предполагаемого организатора свалки Алексея Болотова. Ему предъявили обвинение в организации свалки в Приокском районе, причинении ущерба одному из садовых домиков в «Роднике», а также в осуществлении без лицензии предпринимательской деятельности, связанной с незаконным размещением отходов. 17 октября того же года стало известно, что Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту «нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ч. 2 ст. 247 УК), которое затем было передано в следственную часть полиции. Сейчас дело находится на рассмотрение в Приокском районном суде, Алексею Болотову запрещено «заниматься определенными видами деятельности». В августе 2019 года был осужден бывший сотрудник административно-технической инспекции (АТИ) по благоустройству Нижнего Новгорода Алексей Комиссаров. Его признали виновным в получении пяти взяток, в том числе за незаконное складирование мусора в «Роднике», и приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб., а также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение четырех лет.

В 2019 году чиновники говорили, что рекультивация свалки в «Роднике», которая на тот момент оценивалась в 105 млн руб., начнется не раньше 2022 года из-за сложностей с передачей земельных участков от нижегородцев в собственность муниципалитета и правительства. Теперь, по словам господина Краснова, механизм решения проблемы найден. В январе 2021 года региональное управление Роспотребнадзора заявило, что мусор в «Роднике» угрожает жизни и здоровью жителей. После этого региональное минэкологии вышло с инициативой ввести режим чрезвычайной ситуации на территории свалки до особого распоряжения. Теперь региональное министерство имущества планирует организовать выкуп садовых участков у их владельцев. Это позволит принять оперативные меры по рекультивации участка в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология», рассказал Алексей Краснов. Проектно-сметную документацию по рекультивации свалки министерство намерено подготовить к марту 2022 года.

Начальник управления охраны окружающей среды областного минэкологии Владимир Никифоров заявил, что реальные границы свалки предстоит установить после схода снега. «Скорее всего, она будет больше 2 га. Проект рекультивации свалки уже внесен в программу "Чистая страна". Сейчас необходимо этот участок включить в реестр объектов накопленного экологического вреда. Для этого нужно, чтобы земля находилась в областной или муниципальной собственности. Разработанный областным правительством правовой инструмент позволяет реализовать всю эту схему»,— пояснил господин Никифоров.

Выслушав чиновников, депутаты признали, что упустили ситуацию с «Родником», и единогласно проголосовали за то, чтобы взять ее «на жесткий мониторинг». Они также поинтересовались, существуют ли в Нижнем Новгороде аналогичные «Роднику» свалки и стоит ли ждать новых случаев возникновения экологической угрозы. По словам Владимира Никифорова, «такие вещи, но в меньшем объеме, периодически фиксируются». В качестве примера он привел случай с возникновением свалки на Заовражной улице в Приокском районе. В минэкологи уверены, что там и в «Роднике» работала «одна банда».

«Мы заключили с полицией соглашение, в рамках которого проводим ночные рейды по предотвращению несанкционированного сброса мусора, но это недостаточно. Необходимы более действенные меры воздействия. Пока статья за несанкционированный сброс существует только в нижегородском КоАПе. По ней мы можем водителю выписать штраф 5 тыс. руб. В федеральном законодательстве соответствующей статьи нет. Было бы правильно ужесточить ответственность, вплоть до изъятия транспорта, но вводить такие меры федеральный законодатель не торопится»,— посетовал господин Никифоров.

Андрей Репин