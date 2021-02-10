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Фото: Михаил Солунин / Коммерсантъ

«Родник» пробивается в нацпроект

Нижегородские власти планируют рекультивировать крупную свалку за федеральный счет

Правительство Нижегородской области разработало механизм, позволяющий до 2024 года рекультивировать свалку площадью более 2,2 га на территории садоводческого товарищества «Родник» рядом с центром Нижнего Новгорода за счет средств федерального бюджета. Региональные власти начинают изымать в областную собственность садовые участки, на которых с 2007-го по 2019 год незаконно складировался строительный мусор. Это позволит включить «Родник» в реестр объектов накопленного экологического вреда и ликвидировать свалку в рамках нацпроекта «Экология». Депутаты городской думы признали, что упустили ситуацию с «Родником», и пообещали взять ее на «жесткий контроль». В региональном минэкологии надеются на ужесточение экологического законодательства на федеральном уровне, чтобы подобных свалок впредь не возникало.


Правительство Нижегородской области и администрация города рассчитывают ликвидировать свалку на территории садоводческого товарищества «Родник» вблизи центра города до 2024 года в рамках нацпроекта «Экология». Об этом заместитель директора городского департамента благоустройства Алексей Краснов сообщил на заседании комиссии по экологии в гордуме. По его данным, 288 тыс. куб. м строительного мусора (отходы IV–V классов опасности) заняли 73 садовых участка, принадлежащих нижегородцам. Экологический ущерб от свалки ранее оценивался в 2,8 млрд руб.

Как сообщал “Ъ-Приволжье”, 6 августа 2019 года Нижегородский райсуд арестовал предполагаемого организатора свалки Алексея Болотова. Ему предъявили обвинение в организации свалки в Приокском районе, причинении ущерба одному из садовых домиков в «Роднике», а также в осуществлении без лицензии предпринимательской деятельности, связанной с незаконным размещением отходов. 17 октября того же года стало известно, что Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту «нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ч. 2 ст. 247 УК), которое затем было передано в следственную часть полиции. Сейчас дело находится на рассмотрение в Приокском районном суде, Алексею Болотову запрещено «заниматься определенными видами деятельности». В августе 2019 года был осужден бывший сотрудник административно-технической инспекции (АТИ) по благоустройству Нижнего Новгорода Алексей Комиссаров. Его признали виновным в получении пяти взяток, в том числе за незаконное складирование мусора в «Роднике», и приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 30 тыс. руб., а также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение четырех лет.

В 2019 году чиновники говорили, что рекультивация свалки в «Роднике», которая на тот момент оценивалась в 105 млн руб., начнется не раньше 2022 года из-за сложностей с передачей земельных участков от нижегородцев в собственность муниципалитета и правительства. Теперь, по словам господина Краснова, механизм решения проблемы найден. В январе 2021 года региональное управление Роспотребнадзора заявило, что мусор в «Роднике» угрожает жизни и здоровью жителей. После этого региональное минэкологии вышло с инициативой ввести режим чрезвычайной ситуации на территории свалки до особого распоряжения. Теперь региональное министерство имущества планирует организовать выкуп садовых участков у их владельцев. Это позволит принять оперативные меры по рекультивации участка в рамках федеральной программы «Чистая страна» национального проекта «Экология», рассказал Алексей Краснов. Проектно-сметную документацию по рекультивации свалки министерство намерено подготовить к марту 2022 года.

Начальник управления охраны окружающей среды областного минэкологии Владимир Никифоров заявил, что реальные границы свалки предстоит установить после схода снега. «Скорее всего, она будет больше 2 га. Проект рекультивации свалки уже внесен в программу "Чистая страна". Сейчас необходимо этот участок включить в реестр объектов накопленного экологического вреда. Для этого нужно, чтобы земля находилась в областной или муниципальной собственности. Разработанный областным правительством правовой инструмент позволяет реализовать всю эту схему»,— пояснил господин Никифоров.

Выслушав чиновников, депутаты признали, что упустили ситуацию с «Родником», и единогласно проголосовали за то, чтобы взять ее «на жесткий мониторинг». Они также поинтересовались, существуют ли в Нижнем Новгороде аналогичные «Роднику» свалки и стоит ли ждать новых случаев возникновения экологической угрозы. По словам Владимира Никифорова, «такие вещи, но в меньшем объеме, периодически фиксируются». В качестве примера он привел случай с возникновением свалки на Заовражной улице в Приокском районе. В минэкологи уверены, что там и в «Роднике» работала «одна банда».

«Мы заключили с полицией соглашение, в рамках которого проводим ночные рейды по предотвращению несанкционированного сброса мусора, но это недостаточно. Необходимы более действенные меры воздействия. Пока статья за несанкционированный сброс существует только в нижегородском КоАПе. По ней мы можем водителю выписать штраф 5 тыс. руб. В федеральном законодательстве соответствующей статьи нет. Было бы правильно ужесточить ответственность, вплоть до изъятия транспорта, но вводить такие меры федеральный законодатель не торопится»,— посетовал господин Никифоров.

Андрей Репин


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