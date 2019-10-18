«Родник» утекает в будущее

Нижний Новгород сможет претендовать на получение средств по национальному проекту «Экология» для ликвидации свалки строительного мусора площадью более 2 га в садовом товариществе «Родник» не раньше 2022 года. До этого времени 38 земельных участков, которые принадлежат разным собственникам, должны быть переданы в муниципальную или областную собственность. Решением этого вопроса сейчас занимается мэрия Нижнего Новгорода. Стоимость рекультивации свалки оценивается в 105 млн руб. при накопленном экологическом ущербе 2,8 млрд руб.

По данным правительства Нижегородской области, ориентировочная стоимость рекультивации свалки на месте садового товарищества «Родник» в Нижнем Новгороде может составить 105 млн руб., сообщили “Ъ-Приволжье” в ответ на запрос. Администрация региона оценивает приблизительный размер затрат исходя из средней стоимости рекультивации 1 га земли под свалкой, которая, по расчетам Минприроды РФ, составляет 15 млн руб. «Однако окончательная стоимость будет определена после разработки проектно-сметной документации и проведения необходимых экспертиз»,— пояснили “Ъ-Приволжье” в правительстве регионе.

Напомним, с 2007 года на землю в садовом товариществе «Родник» (общая площадь 15,3 га, состоит из 38 земельных участков) в Советском районе Нижнего Новгорода недалеко от центра города свозились строительные отходы. По данным управления Росприроднадзора в Приволжском федеральном округе, размер свалки сейчас составляет 2,2 га (в основном строительным мусором засыпался овраг), а накопленный ущерб — 2,8 млрд руб., в том числе 340 млн руб.— ущерб городу. При проверке прокуратурой выяснилось, что в садовом товариществе складировано и закопано 288 тыс. куб. м мусора IV класса опасности (малоопасные вещества, к которым, в том числе, относятся строительные материалы и бытовой мусор).

Кирпичи, арматуру, бетонные блоки, деревянные брусья и другой мусор стали свозить в «Родник» после того, как один из местных предпринимателей выкупил у разных собственников несколько земельных участков.

Как рассказывали “Ъ-Приволжье” владельцы земли в садовом товариществе, выкуп производился запугиванием и сваливанием мусора на соседние выкупленные участки. По словам собеседников издания в правоохранительных органах, территория садового товарищества могла захламляться специально для захвата земли для последующего жилищного строительства. При этом управление Росприроднадзора по ПФО ранее направило письма собственникам земельных участков о добровольном возмещении ущерба за несанкционированную свалку в садовом товариществе. Размер претензии составил от 15 млн до 400 млн руб. Ведомство планировало взыскивать компенсацию через суд.

6 августа Нижегородский районный суд арестовал предполагаемого организатора свалки Алексея Болотова. Ему предъявили обвинение в осуществлении без лицензии предпринимательской деятельности, связанной с незаконным размещением отходов (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Алексей Болотов находится под арестом, который недавно был продлен до 4 декабря, сообщили “Ъ-Приволжье” в Нижегородском районном суде. 17 октября стало известно, что Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту «нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ч. 2 ст. 247 УК). На данный момент следователи устанавливают лиц, причастных к правонарушению.

Кроме того, в августе был осужден бывший сотрудник административно-технической инспекции (АТИ) по благоустройству Нижнего Новгорода Алексей Комиссаров. Его признали виновным в получении пяти взяток, в том числе за незаконное складирование мусора в «Роднике». Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно и штрафу 30 тыс. руб., а также запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение четырех лет.

Как рассказали в администрации области, сейчас мэрия Нижнего Новгорода прорабатывает вопрос ликвидации свалки по федеральном проекту «Чистая страна», который является частью национального проекта «Экология».

В том числе в ведении городских чиновников находится решение имущественных вопросов: чтобы рекультивировать свалку за счет федеральных средств, землю необходимо перевести из частной собственности (от владельцев садовых участков) в муниципальную или областную. Ранее с такой инициативой в городскую администрацию обратился прокурор области Вадим Антипов, сообщив, что прорабатывается вопрос изъятия земли для нужд города через суд. Если вопрос будет решен положительно, заявка на ликвидацию свалки может быть направлена в Минприроды РФ в 2022 году, сообщили “Ъ-Приволжье” в правительстве. В администрации Нижнего Новгорода на запрос ответили: «Пока нет вступившего в силу судебного решения, преждевременно говорить, о чем бы то ни было».

В правительстве региона уточнили, что для получения субсидий из федерального бюджета на ликвидацию свалок, в том числе в «Роднике», кроме решения имущественного вопроса необходимо выполнить ряд других требований. В том числе на земельном участке не должна вестись какая-либо деятельность. Также чиновникам необходимо подготовить проектно-сметную документацию и пройти государственную экологическую экспертизу.

Александра Викулова