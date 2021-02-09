Верховный суд предложил поручить дознавателям дела о домашнем насилии и клевете

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев предложил вести дознание по делам о побоях, клевете и легком вреде здоровью. В качестве примера он привел жертв домашнего насилия, которые вынуждены сами собирать доказательства и проживать вместе с преступником, если жертва финансово зависима и опасается мести.

Дознание — форма предварительного расследования по делам, по которым предварительное следствие необязательно. Дознаватель занимается мелкоуголовными и административными делами.

«Предлагается отнести эти дела к делам частно-публичного обвинения, по которым будет проводиться дознание»,— сказал господин Лебедев на совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов (цитата по «РИА Новости»). Он предлагает вести дознание по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Нанесение побоев» и «Клевета». Господин Лебедев напомнил, что сейчас по таким делам потерпевшие сами должны собирать доказательства, хотя они не юристы и у них нет полномочий следователей.

Напомним, а Госдуме в декабре 2020 года активизировалась работа над законопроектом о противодействии домашнему насилию. Представленный Советом федерации год назад проект вызвал много критики. Члены группы сообщили, что готовят «симбиоз» версии сенаторов и депутатов, добавляя туда положения с учетом новых реалий.

Подробнее — в материале “Ъ” «Жертвам дадут ордер».