«Фармасинтез-Норд» запускает «Спутник V»

Группа «Фармасинтез» завершает строительство второй очереди завода в Петербурге и планирует начать коммерческий выпуск продукции во втором квартале этого года. Мощности будут задействованы преимущественно под препарат «Спутник V», сообщили “Ъ” на предприятии. Изначально инвестпроект стоимостью 3 млрд рублей ориентировался на изготовление цитостатиков. Под вакцину компания перестраивает и первую очередь в городской особой экономической зоне (ОЭЗ), намереваясь начать выпуск в марте-апреле, а к концу года довести объем до 4 млн доз в месяц. Инвестиции увеличены до 4 млрд рублей. Но спрос на препарат гарантирован, говорят аналитики, замечая, что большинство сегментов российского фармрынка в 2021 году будет стагнировать, в то время как вакцина откроет компании и экспортные возможности.

АО «Фармасинтез-Норд» заканчивает строительство завода в ОЭЗ «Санкт-Петербург», сообщили “Ъ” в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города. В компании подтвердили, что она завершит строительство в первом и начнет коммерческое производство во втором квартале этого года. Речь идет о второй очереди завода противоопухолевых препаратов. Первая стоимостью 2,5 млрд рублей работает в Центре трансфера технологий (ЦТТ) ОЭЗ с 2017 года.

Общий объем инвестиций в новые мощности — более 4 млрд, рассказали “Ъ” в «Фармасинтез». Большая их часть — льготный кредит ВТБ по импортозамещающей программе Минпромторга: завод был призван снизить долю импорта противоопухолевых препаратов. По актуальным планам он также будет выпускать противодиабетические препараты и вакцины, которые появились в проекте в последний момент: соглашение с НИЦ ЭМ имени Гамалеи о локализации противокоронавирусной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») заключено в ноябре 2020 года. Производство будет задействовано преимущественно под вакцину, уточнили в «Фармасинтез». Завод строится в «Новоорловской», где компания арендует участок 4,8 га, площадь объекта — около 31 тыс. кв. м.

Ранее управляющая компания ОЭЗ сообщала, что под выпуск «Спутник V» резидент переоборудует и мощности в ЦТТ. Начать его планируется в марте-апреле и к концу 2021 года довести общие объемы до более чем 4 млн доз в месяц, ответили в «Фармасинтез». Изготавливать в Петербурге препарат для лечения коронавируса ремдесивир, ставший первым МНН, на котором был применен принятый в конце 2020 года закон о принудительном лицензировании (без согласия патентообладателя, в данном случае — американской Gilead Sciences), не планируется, добавили в пресс-службе группы, он будет выпускаться на ее иркутском заводе.

В компании не комментируют дальнейшие планы развития петербургского предприятия. По данным пресс-службы, прогнозируемый объем выручки «Фармасинтез-Норд» в 2020 году — 2 млрд рублей. Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», показатель 2019 года — 780 млн рублей при чистой прибыли 1,1 млн.

По мнению аналитиков, такое распределение портфеля понятно: в ближайшие месяцы вакцины против COVID-19 на фармрынке будут одним из самых востребованных товаров. Речь идет о сотнях миллионов доз, считает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. «Большинство сегментов российского фармрынка в этом году будут стагнировать, действительно активно развиваться будет очень ограниченное число направлений, и прежде всего — вакцины от коронавируса,— полагает он.— Спрос на них еще долгое время будет значительно выше фактических возможностей производства, это касается не только и не столько России, сколько третьих стран, так что в перспективе можно рассчитывать выйти и на экспортное направление».

Проседание по другим областям производства господин Беспалов считает некритичным. Страна в целом обеспечена мощностями по производству готовых лекарственных форм. «Здесь вряд ли возможен резкий рост спроса на отдельные препараты, который приведет к возникновению дефицита из-за неспособности поставить необходимый объем. А вакцины нужны здесь, сейчас и очень много»,— утверждает эксперт. Развитие рынка, заключает он, упирается в зависимость большинства производителей дженериков от поставок сырья и компонентов. «Есть еще особенности госрегулирования, которые периодически приводят к дефициту или как минимум к перебоям, но это проблема системная и не имеющая отношения к вводу в строй тех или иных цехов».

Елена Большакова