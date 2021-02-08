Московский горсуд оставил отца Сергия в СИЗО до 28 февраля

Московский городской суд оставил в силе решение Басманного райсуда, который арестовал бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) до 28 февраля.

Напомним, он был задержан в ночь на 29 декабря во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его обвиняют по ч.3 ст.110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства несовершеннолетнего лица»), ч.3 ст.148 и ч.1 ст.330 УК РФ («Нарушение права на свободу вероисповеданий и самоуправство»). Бывший клирик свою вину не признает. Он уверен, что к его аресту привел финансовый конфликт с Екатеринбургской епархией и митрополитом Кириллом.

Подробнее о финансовых взаимоотношениях монастыря и епархии — в материале «Отец Сергий не ковид-диссидент».