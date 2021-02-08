Путин поручил создать новую программу научно-технологического развития России

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить новую госпрограмму научно-технологического развития страны, а также создать специальную комиссию по этому вопросу. Соответствующие поручения были даны в ходе заседания Совета по науке и образованию. Оно прошло в режиме видеоконференции.

«Прошу правительство подготовить и принять новую государственную программу научно-технологического развития. При этом следует кардинально изменить подходы к финансированию науки за счет бюджетных средств»,— сказал президент.

По словам господина Путина, «это значит обеспечить на деле именно общее планирование и реализацию НИОКРов (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы)». Также президент поручил создать специальную комиссию по научно-технологическому развитию при правительстве. «Таким образом, надеюсь, будет повышена эффективность оперативного управления и межведомственной координации при принятии и реализации решений в области научно-технической политики»,— сказал Владимир Путин.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Основными задачами программы станут развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики. На программу будет выделено более 2,1 трлн руб.

Программа фундаментальных научных исследований будет направлена на развитие всех направлений фундаментального научного знания, отмечают в правительстве. В их числе — компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина. Финансирование будет осуществляться в том числе по линии госпрограмм «Научно-технологическое развитие России» и «Развитие здравоохранения».