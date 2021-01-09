Правительство до 2030 года выделит 2,1 трлн рублей на научные исследования

Премьер министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил программу фундаментальных научных исследований до 2030 года. Основными задачами программы станут развитие интеллектуального потенциала российской науки, создание эффективной системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности для экономики. На программу будет выделено более 2,1 трлн руб.

«Программа фундаментальных научных исследований разработана Российской академией наук при участии министерств и ведущих научных организаций страны. Документ состоит из нескольких подпрограмм. В их числе "Аналитические и прогнозные исследования, направленные на выявление больших вызовов и совершенствование системы стратегического планирования, обеспечение конкурентоспособности и научного лидерства России", "Фундаментальные и поисковые научные исследования, проводимые на крупных научных установках и объектах класса "мегасайенс"»,— говорится в сообщении.

Программа фундаментальных научных исследований будет направлена на развитие всех направлений фундаментального научного знания, отмечают в правительстве. В их числе — компьютерные науки, нанотехнологии, клиническая и профилактическая медицина. Финансирование будет осуществляться в том числе по линии госпрограмм «Научно-технологическое развитие России» и «Развитие здравоохранения».