Производство электроэнергии в Краснодарском крае в декабре 2020 года выросло на 24%

Электростанции Кубанской энергосистемы в декабре 2020 года выработали 1,08 млрд кВт/ч электроэнергии. Это на 23,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Краснодарского края и Республики Адыгея» (Кубанское РДУ).

Потребление электроэнергии за этот же период составило 2,69 млрд кВт/ч – на 5,2% больше, чем в декабре 2019 года.

В целом, в 2020 году производство электроэнергии в Кубанской энергосистеме 10,62 млрд кВт/ч, что на 5,2% больше, чем годом ранее. Потребление сократилось на 0,8% и достигло 27,24 млрд кВт/ч.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 1 ноября 2020 года производство электроэнергии в Кубанской энергосистеме (Краснодарский край и Адыгея) составило 8,61 млрд кВт/ч энергии, что на 1,2% меньше объема выработки за аналогичный период 2019 года. Потребление за этот же период составило 22,35 млрд млн кВт/ч. Это на 1,6 % меньше объема за такой же период прошлого года.

Алексей Белянин