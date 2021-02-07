Ученый сообщил о нахождении важных улик при расследовании истоков COVID-19 в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшие в январе в китайский город Ухань в надежде изучить ранние этапы возникновения и распространения коронавируса, нашли «важные улики», касающиеся роли местного продуктового рынка, сказал Blomberg зоолог Питер Дашак. Ученый, входящий в группу ВОЗ, заявил, что ожидает их публикации до своего отъезда из Уханя, запланированного на 10 февраля.

«Надеемся, это начало тщательного осознания произошедшего, которое поможет нам предотвратить следующую (пандемию. — “Ъ”). В этом и суть — в попытках понять, почему подобные вещи случаются, чтобы нам не приходилось постоянно испытывать мировые финансовые кризисы и ужасную смертность, пока мы ждем вакцин»,— сказал господин Дашак во время звонка в Zoom из Уханя.

Ученый отметил, что коллеги из Китая настроены на сотрудничество с иностранной группой. «Каждый день мы садились с ними и проходились по информации, по новым данным»,— сказал господин Дашак. Он отметил, что ученые ВОЗ совместно с местными специалистами посетили все ключевые места, которые зарубежные эксперты планировали изучить.

Делегация ВОЗ прибыла в Ухань 14 января. Ученые из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, России, Нидерландов, Катара и Вьетнама изучают теорию о животном происхождении коронавируса.

О миссии ВОЗ в место выявления первого случая заражения коронавирусом — в материале “Ъ” «ВОЗ уже там».