Власти Египта освободили журналиста «Аль-Джазиры» после четырех лет под стражей

Журналист телеканала «Аль-Джазира» Махмуд Хусейн, который находился под стражей в Египте с декабря 2016 года, освобожден по решению властей. Министерство информации Египта вменяло господину Хусейну распространение неверной информации и получение иностранного финансирования за диффамацию государства, но за четыре года ему не предъявили обвинения.

«Медиасеть "Аль-Джазира" приветствует новости об освобождении Махмуда и считает, что ни один журналист не заслуживает того, что он испытывал за последние четыре года, только из-за своей профессии», — передает «Аль-Джазира» слова и.о. руководителя Мустафы Суага. AFP сообщает, что господин Хусейн прибыл домой в пригород Каира. Соседи журналиста отмечают его возвращение, раздавая напитки и зажигая фейерверки.

Египет запретил вещание катарского канала «Аль-Джазира» в 2013 году. В 2017 году Египет и три другие арабские страны — Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн — разорвали дипломатические отношения с Катаром из-за вменяемой королевству дестабилизации ситуации в регионе. В январе 2021 году страны подписали заявление о примирении с Катаром. 20 января Египет и Катар возобновили дипломатические отношения.

О примирении сторон — в материале “Ъ” «Персидскому заливу добавили согласия».