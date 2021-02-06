Боррель: отношения с Россией далеки от удовлетворительных

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель глубоко озабочен относительно ухудшения ситуации с соблюдением прав человека в России, а также предполагаемым отравлением и приговором оппозиционера Алексею Навальному, говорится в заявлении европейского ведомства по итогам визита дипломата в Москву. Отношения между Россией и ЕС господин Боррель назвал «далекими от удовлетворительных».

«Дипломатические каналы должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий, тем более, когда отношения далеки от удовлетворительных»,— сказал господин Боррель.

В ходе своего визита глава дипломатии ЕС провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пообщался с представителями российских некоммерческих организаций, членами европейского бизнес-сообщества, а также российскими учеными и представителями аналитических центров. По поручению Жозефа Борреля европейские дипломаты встретились с адвокатами Алексея Навального. Также в рамках визита господин Боррель почтил память политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году.

22 февраля Жозеп Боррель проинформирует своих коллег из ЕС об итогах своей поездки в Россию. «Мы проведем специальное обсуждение отношений между ЕС и Россией в преддверии стратегических дебатов по отношениям между ЕС и Россией на мартовском Совете Европы »,— уточнил он.

Глава дипломатии ЕС был в Москве с 4 по 6 февраля. По итогам встречи с Сергеем Лавровым дипломаты выступили на совместной пресс-конференции.

О результатах встречи — в материале “Ъ” «Жозепа Борреля остроумно препарировали».