Во Владивостоке и Петербурге прошли обыски у местных активистов и политиков

Во Владивостоке рано утром силовики пришли для обыска в квартиры нескольких активистов и политиков. Одного из них подозревают по делу о перекрытии дорог на акции 23 января. Обыски также проходят у активистов в Санкт-Петербурге.

Как передает «ОВД-Инфо», во Владивостоке следственные действия прошли у активистов Максима Хозяйкина, Гии Какабадзе, зампреда регионального отделения «Яблока» Марины Железняковой, участника движения «Волонтеры свободы» Романа Беломеснова, сотрудника Дальневосточного отделения РАН Антона Расина и блогера Геннадия Шульги.

Господин Хозяйкин проходит подозреваемым по уголовному делу о перекрытии улиц во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Силовики допросили его. Госпожа Железнякова рассказала, что к ней в квартиру зашли семь силовиков, они повалили мужа на пол и ударили его по голове. У мужчины пошла кровь в месте удара. У зампреда отделения «Яблока» изъяли телефон и компьютер. По ее словам, силовики не оставили никаких документов о следственных действиях. Участника «Волонтеров свободы» доставили в полицию.

Об обысках в Санкт-Петербурге сообщили движение «Весна», «МБХ Медиа» и «ОВД-Инфо». Правоохранительные органы приходили по месту прописки бывшего пресс-секретаря «Весны» Артема Уйманена. В движении утверждают, что он давно там не живет. Также следственные действия проводили у активистов движения Ильи Гантварга и Павла Чупрунова, бывшего муниципального депутата Светланы Уткиной, у участницы «Бессрочного протеста» Светланы Ковалец, а также у активистов Гаврилы Филиппова, Артема Владимирова, Андрея Агеева и Дениса Старикова. Неизвестно, с чем связаны обыски. Павел Чупрунов в Facebook опубликовал видео с камеры на домофоне, где люди, которые пришли к нему с обыском, называют его «ублюдком конченным, одним из организаторов».

По всей России в конце января и начале февраля прошли массовые несогласованные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Демонстранты требуют освободить политика. В общей сложности, по информации «ОВД-Инфо», было задержано больше 11 тыс. человек.

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