Госсекретарь США пригрозил Китаю ответственностью за угрозы стабильности

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил по телефону с членом политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Яном Цзечи. Он заявил, что Пекин будут привлекать к ответственности за угрозы стабильности.

«Госсекретарь подтвердил, что США будут работать совместно с союзниками и партнерами на защиту наших общих ценностей и интересов, чтобы привлечь КНР к ответственности за ее действия, угрожающие стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе и в Тайваньском проливе, и за то, что она подрывает установленный международный порядок»,— сообщил официальный представитель госдепа Нед Прайс 5 февраля.

Энтони Блинкен заявил, что США продолжат отстаивать права человека и демократические ценности, в том числе в Синьцзяне, Тибете и Гонконге. Также он призвал Китай присоединиться к мировому сообществу и осудить военный переворот в Мьянме.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что «американское лидерство должно дать ответ» на новые проблемы, среди которых «растущие амбиции Китая бросить вызов США» и «усилия России по подрыву нашей демократии». США неоднократно называли Китай в числе основного источника угроз.

О внешней политике США — в материале “Ъ” «"Америка вернулась"».