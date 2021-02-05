«Яндекс.Пробки» завели в тупик

Сбой в приложении «Яндекс.Пробки» заставил пользователей понервничать — в ночь на 5 февраля навигаторы показали, что Москва замкнулась в десятибалльных заторах. Примерно в 03.00 некоторые москвичи внезапно обнаружили, что все столичные улицы стали красными, а также появилось множество сообщений об опасных участках и дорожных работах. В «Яндексе» объяснили это внешним вмешательством — в приложение стало поступать огромное количество фейковых сигналов GPS. И проблему удалось решить ближе к утру. Однако десятибалльные пробки в ночной Москве стали для некоторых горожан проблемой. Подробности — у Владислава Викторова.

В последний раз 10-балльные пробки в Москве возникали 21 января, когда в городе начался сильный снегопад. В ночь на 5 февраля в столице также был сильный снегопад, однако приложение «Яндекс.Пробки» показывало, что ситуация на дорогах даже хуже чем в час пик в будний день.

Сначала в пределах МКАД не было ни одного зеленого участка, а ближе к четырем красным стало и кольцо.

Это застало москвича Сергея врасплох — примерно в 03.00 он въезжал из области в город.

«Направлялся из Коломны в сторону Москвы. За МКАДом навигатор все нормально показывал, но где-то ближе к 03.40 стал и за МКАДом стало все бордовое. Это был район Бутово примерно. Навигатор писал, что ехать 1 час 20 минут — 1 час 30 минут. При этом обводил меня по МКАДу, который был зеленый, а потом все равно “нырял” в пределы МКАДа, причем таким маршрутом, каким бы я стопроцентно ночью бы не поехал», — рассказал Сергей.

В похожей ситуации оказался и Владимир. В 03.00 он вышел из дома и внезапно обнаружил, что весь город оказался в красной зоне. Логически объяснить себе происходящее он не смог, поэтому решил рискнуть и все же поехать через центр, оказалось не зря.

«Включил навигатор, забил свой адрес и подумал, что то ли я с ума схожу, то ли что-то я проспал. “Яндекс” мне рассчитал стандартную историю для 10 баллов — около 2,5 часов в центр города. При этом “Яндекс” показал, что МКАД зеленый, а вся остальная Москва бордовая. Доехал до первой развязки и посмотрел туда, внутрь Москвы, а там машин не оказалось, все оказалось свободно», — сказал Владимир.

Но хуже всего было тем, кому нужно было в этот момент вызывать такси. Известно, что во время сильных снегопадов или пробок, стоимость поездок возрастает в несколько раз. Так было и в ночь на 5 февраля. По словам москвички Екатерины, в этот день тарифы были буквально «предновогодние»: «Ребята попросили, чтобы я вызвала им машину, и мы начали смотреть. По “Яндексу” у нас поездка показывала 1,1 тыс. руб., хотя там расстояние небольшое, от Кожухово до Гальяново. Где-то минут через пять мы посмотрели, уже показывал 800 руб. поездка была. В этот момент я подумала, что мне надо на линию выходить».

В «Яндексе» заявили, что ночью столкнулись с большим числом фейковых сигналов GPS, и специалисты быстро устранили проблему.

Как пояснили в компании, они собирают данные о трафике с помощью анонимных треков от самих водителей. Но днем таких сигналов миллионы, из-за чего вмешательства незаметны. А ночью треков очень мало, поэтому даже небольшой объем фейковых данных отражается на статистике. И такое действительно происходит каждый день, отмечает гендиректор навигационного сервиса «СитиГИД-Москва» Александр Баранов. И иногда атаки злоумышленников бывают успешными.

«У нас каждый день идет непримиримая борьба хакеров и разработчиков. Иногда хакеры побеждают, иногда — разработчики. Это определенная технология, которая пытается обмануть “Яндекс.Навигатор”, впихнуть им несуществующие сигналы. У нас те же самые сервера, те же самые базы данных. У “Яндекса” пользователей больше, чем у нас, поэтому ему тяжелее», — отметил Александр Баранов.

При этом в соцсетях некоторые пользователи иронично отмечают, что бенефициарами этого сбоя были таксисты, которые сумели на этом неплохо заработать. В то же время сами пассажиры все-таки рассчитывают получить за это хотя бы промокод на скидку.

Даниил Бабкин