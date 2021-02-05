Мурашко: число зараженных COVID-19 пациентов в России снизилось почти на треть

Количество пациентов, находящихся под наблюдением с коронавирусом в России, за последние три недели снизилось более чем на 30%, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мы видим, что действительно коронавирусная инфекция отступает, и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%»,— сказал он в эфире «России 24». Под медицинским наблюдением находится почти 800 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Господин Мурашко добавил, что массовая вакцинация населения России показывает позитивные результаты и влияет на эпидемическую ситуацию в стране: «Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население — это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект».

В регионах России 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса. Перейти от масштабной к массовой вакцинации 13 января поручил Владимир Путин.

Об отношении россиян к возможности привиться от коронавируса — в материале “Ъ” «От прививки станет всем страшней».