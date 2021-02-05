Кремль считает неприемлемыми «нотки ультимативности» в высказываниях Байдена о России

В Кремле считают неприемлемыми «нотки ультимативности» в высказываниях президента США Джо Байдена в адрес России, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас, мы уже сказали, что мы не будем внимать такого рода заявлениям, каким-то менторским заявлениям, не собираемся»,— сказал он журналистам во время пресс-колла. Господин Песков также сказал, что в Кремле сожалеют об агрессивной и неконструктивной риторике президента США.

При этом Москва рассчитывает, что при всех разногласиях у двух стран есть база для взаимодействия, заявил пресс-секретарь. «Мы рассчитываем, что при общей констатации огромного количества разногласий и разнице в подходах к ключевым вопросам у нас остается база для взаимодействия. Мы все-таки рассчитываем на политическую волю американцев к тому, чтобы там, где это нам выгодно, продолжать общение»,— добавил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности противостоять попыткам России нанести ущерб американской демократии и предупредил, что время, когда США сдавались перед лицом агрессивных действий РФ, прошло. Также господин Байден призвал российские власти немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального.

О новом внешнеполитическом курсе США — в материале “Ъ” «"Америка вернулась"».