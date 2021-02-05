05 февраля, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

Партнерские проекты | все

Авиакомпания NordStar возобновляет рейсы из Геленджика в Красноярск

Авиакомпания NordStar с 6 июня 2021 года возобновляет прямые  рейсы по маршруту Красноярск – Геленджик – Красноярск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Геленджика.

На постоянной основе рейсы будут отправляться по пятницам и воскресеньям. Из Красноярска можно будет улететь в 15.25, из Геленджика - в 18.15. Время в пути составит шесть часов. На линии будут задействованы воздушные суда Boeing 737-800 вместимостью до 180 кресел.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 11 июня авиакомпания «Победа» возобновила перелеты по маршруту Москва – Геленджик – Москва. 22 мая авиакомпания «АЛРОСА» возобновила регулярное авиасообщение из Красноярска в Международный аэропорт Краснодар.

Наталья Решетняк


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Пресс-релиз | все

Профиль пользователя