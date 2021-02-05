В Краснодаре застройщиков будут судить за хищение 220 млн рублей у дольщиков

В Краснодаре направлено в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, которые под видом строительства многоквартирного дома похитили у дольщиков 220 млн руб. Об этом сообщили в краевом ГУ МВД.

По данным следствия, обвиняемые заключили с 224 дольщиками договоры на строительство многоквартирного дома в Краснодаре. При этом у них не было разрешения на строительство и заключенных договоров с ресурсоснабжающими организациями. В итоге свои обязательства перед инвесторами они не выполнили, полученными от них деньгами распорядились по своему усмотрению. Известно, что один из мужчин приобрел спецтехнику и автомобили по договорам финансовой аренды, оплатив около 90 млн руб. в качестве лизинговых платежей.

Обвиняемые скрылись от следствия и объявлены в международный розыск. По ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 (мошенничество и отмывание денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления) им грозит до десяти лет лишения свободы.

Как писал “Ъ-Кубань”, администрация Краснодарского края в ближайшие три года планирует внести 1,7 млрд руб. в федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Это позволит привлечь 6 млрд руб., которые будут направлены на помощь обманутым дольщикам.

Виктория Колганова